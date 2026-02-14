H.D. Hartmann: „Există și în România rețele de trafic de influență, așa au ajuns unii în poziții de putere”

H.D. Hartmann a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 10 februarie 2026 despre rețeaua Epstein ca pe o structură globală de influență care a scăpat de sub control, zguduind elitele prin dezvăluiri recente. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

H.D. Hartmann explică că rețeaua inițial era construită din anii ’80-’90 pentru trafic de influență și profit, preluată probabil de Servicii precum Mossad sau CIA. El subliniază că nu era inițial pedofilă, ci de cumpărare de relații cu personalități puternice, dar celulele deviate au dus la scandaluri sexuale după 2005-2008.

H.D. Hartmann: „Procesul de preluare al rețelei face să se zguduie elita. Astfel de rețele, trebuie să înțelegi un lucru, există peste tot. Pentru că o astfel de rețea a ajuns, dar nu neapărat cu pedofilie, nu sexuală, nu” Marius Tucă: „Adică deep state-uri întotdeauna în foarte multe țări” H.D. Hartmann:„Trafic de influență”

Analistul leagă alegerea lui Nicușor Dan ca președinte de o „lovitură de forță” a rețelei