Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » H.D. Hartmann: „Există și în România rețele de trafic de influență, așa au ajuns unii în poziții de putere”

H.D. Hartmann: „Există și în România rețele de trafic de influență, așa au ajuns unii în poziții de putere”

Serdaru Mihaela
14 feb. 2026, 10:30, Marius Tucă Show

H.D. Hartmann a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 10 februarie 2026 despre rețeaua Epstein ca pe o structură globală de influență care a scăpat de sub control, zguduind elitele prin dezvăluiri recente. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

H.D. Hartmann explică că rețeaua inițial era construită din anii ’80-’90 pentru trafic de influență și profit, preluată probabil de Servicii precum Mossad sau CIA. El subliniază că nu era inițial pedofilă, ci de cumpărare de relații cu personalități puternice, dar celulele deviate au dus la scandaluri sexuale după 2005-2008.

H.D. Hartmann: „Procesul de preluare al rețelei face să se zguduie elita. Astfel de rețele, trebuie să înțelegi un lucru, există peste tot. Pentru că o astfel de rețea a ajuns, dar nu neapărat cu pedofilie, nu sexuală, nu”

Marius Tucă: „Adică deep state-uri întotdeauna în foarte multe țări”

H.D. Hartmann:„Trafic de influență”

Analistul leagă alegerea lui Nicușor Dan ca președinte de o „lovitură de forță” a rețelei

„Cu astfel de rețea a ajuns Nicușor Dan preșintele României. Pentru că această rețea a dat lovitura de stat din 6 decembrie 2024. Acest tip de rețele de forță, de trafic de influență, de făcut bani, există peste tot în lume” , conchide Hartmann

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europa este defectă și cenzurează”
10:00
Dan Dungaciu: „Europa este defectă și cenzurează”
ACTUALITATE Valentin Stan: CIA-ul a fost implicat în povestea anulării alegerilor din România. Congresul american are dovezi
09:30
Valentin Stan: CIA-ul a fost implicat în povestea anulării alegerilor din România. Congresul american are dovezi
ACTUALITATE Valentin Stan: Documentele NATO, UE și declarațiile lui Blinken citează autoritățile române. Nu prezintă dovezi despre interferența rusă în alegeri
09:00
Valentin Stan: Documentele NATO, UE și declarațiile lui Blinken citează autoritățile române. Nu prezintă dovezi despre interferența rusă în alegeri
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ne spune că nu are încredere că acest Consiliu pentru Pace nu ar încălca anumite legi internaționale”
07:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ne spune că nu are încredere că acest Consiliu pentru Pace nu ar încălca anumite legi internaționale”
MARIUS TUCĂ SHOW H. D. Hartmann: „Băncile n-au explicat cum a avut Epstein acces la bani. Făcea transferuri de sute de milioane de dolari lunar”
07:00
H. D. Hartmann: „Băncile n-au explicat cum a avut Epstein acces la bani. Făcea transferuri de sute de milioane de dolari lunar”
ACTUALITATE Valentin Stan: Există 5 anexe la raportul american. Cea mai scurtă are aproape 300 de pagini, iar cea mai lungă are 1.100 de pagini
06:00
Valentin Stan: Există 5 anexe la raportul american. Cea mai scurtă are aproape 300 de pagini, iar cea mai lungă are 1.100 de pagini
Mediafax
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense”
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Arma secretă cu care dacii dădeau fiori inamicilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Rămășițele unei comete „moarte” încă ar putea exista în Sistemul Solar

Cele mai noi

Trimite acest link pe