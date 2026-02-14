Prima pagină » Actualitate » Care sunt zilele libere de Paște 2026 pentru angajați

14 feb. 2026, 11:00, Actualitate
De Paște 2026, care anul acesta  este în data de 12 aprilie, angajații beneficiază de zile libere, potrivit legislației.

În 2026, Paștele Ortodox va fi celebrat la data de 12 aprilie. Potrivit legislațiie, angajații beneficiază de câteva zile libere în această perioadă. Vinerea Mare, Duminica Învierii și ziua următoare sunt incluse în lista oficială a zilelor nelucrătoare.

Angajații din România vor beneficia, în aprilie 2026, de un weekend prelungit cu prilejul Paștelui, în conformitate cu prevederile Codului Muncii. Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște sunt stabilite ca zile nelucrătoare, ceea ce creează, împreună cu weekend-ul, un interval de patru zile consecutive de odihnă.

Pentru angajații care lucrează în ture sau în weekend, acordarea zilelor libere depinde de specificul activității și de prevederile legale aplicabile, mneționează digi24.ro.

În sectoare esențiale, precum sănătatea, ordinea publică, transporturile și unitățile de alimentație publică, salariații pot fi solicitați să lucreze și în aceste zile. În astfel de situații, legislația impune acordarea de timp liber compensatoriu sau plata unor sporuri corespunzătoare, conform contractelor individuale sau colective de muncă.

