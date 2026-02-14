Prima pagină » Știri externe » “Europa și SUA trebuie să rămână împreună”, spune Marco Rubio la Conferința de la München

“Europa și SUA trebuie să rămână împreună”, spune Marco Rubio la Conferința de la München

14 feb. 2026, 10:55, Știri externe
“Europa și SUA trebuie să rămână împreună”, spune Marco Rubio la Conferința de la München

Secretarul de stat american Marco Rubio a ținut, sâmbătă, un discurs la Conferința de Securitate de la München, într-un moment de tensiune a relațiilor dintre Europa și Statele Unite, la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a deschis reuniunea anuală cu un apel pentru „repararea și reînvierea împreună a încrederii transatlantice”. Marco Rubio a declarat că Europa trebuie să rămână împreună.

„Ne adunăm astăzi aici ca membri ai unei alianțe istorice, o alianță care a salvat și a schimbat lumea. Când această conferință a început în 1963, era într-o națiune, de fapt, era pe un continent care era divizat împotriva sa. Linia dintre comunism și libertate trecea prin inima Germaniei”, spune el.

El spune că „la momentul acelei prime reuniuni, comunismul sovietic era în marș” și „mii de ani de civilizație occidentală atârnau în balanță”.

„La acel moment, victoria era departe de a fi sigură, dar eram motivați de un scop comun. Eram uniți nu doar de ceea ce combăteam, ci și de ceea ce luptam”, spune el.

„Euforia acestui triumf ne-a condus la o iluzie periculoasă, aceea că am intrat în „sfârșitul istoriei” și că fiecare națiune va fi acum o democrație liberală, că legăturile formate doar prin comerț și schimburi comerciale vor înlocui acum naționalitatea, că ordinea globală bazată pe reguli, un termen folosit în exces, va înlocui acum interesul național și că vom trăi acum într-o lume fără frontiere, în care toată lumea va deveni cetățean al lumii”.

„Aceasta a fost o idee prostească, care  ignorat atât natura umană, cât și lecțiile a peste 5000 de ani de istorie umană înregistrată, și ne-a costat scump”, spune el.

„Migrația în masă nu este și nu a fost o problemă marginală cu consecințe minore, ea transformă și destabilizează societățile din întreaga lume occidentală. Este necesar să preluăm controlul asupra frontierelor noastre.”

Rubio: Ne pasă profund de viitorul vostru și al nostru

„Ne pasă profund de viitorul vostru și al nostru, iar dacă uneori nu suntem de acord, dezacordurile noastre provin din profunda noastră preocupare pentru o Europă cu care suntem legați, nu doar economic, nu doar militar, ci și spiritual și cultural.”

SUA și Europa trebuie să fie împreună

„Am externalizat din ce în ce mai mult suveranitatea noastră către instituții internaționale, în timp ce multe națiuni au investit în state sociale masive, cu prețul menținerii capacității de a se apăra. În căutarea unei lumi fără frontiere, am deschis porțile unui val fără precedent de migrație în masă care amenință coeziunea societăților noastre, continuitatea culturii noastre și viitorul poporului nostru. Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Suntem parte a unei singure civilizații, civilizația occidentală. Știm că soarta Europei nu va fi niciodată independentă de a noastră”, a declarat secretarul de stat american.

Nu vrem ca aliații noștri să fie slabi

„Vrem aliați care să fie mândri de cultura și moștenirea lor, care să înțeleagă că suntem moștenitori ai aceleiași civilizații mărețe și nobile și care, împreună cu noi, sunt dispuși și capabili să o apere. De aceea nu vrem ca aliații noștri să raționalizeze status quo-ul defectuos, în loc să ia în considerare ceea ce este necesar pentru a-l repara.

Pentru că noi, în America, nu avem niciun interes să fim îngrijitori politicoși și disciplinați ai declinului controlat al Occidentului. Într-o perioadă în care titlurile din presă anunță sfârșitul erei transatlantice, să fie clar pentru toți că acesta nu este nici obiectivul, nici dorința noastră, deoarece pentru noi, americanii, casa noastră se află poate în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna un copil al Europei„., a declarat Marco Rubio, în cadrul discursului de la Conferința de Securitate de la München.

