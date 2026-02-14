Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei

Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei

14 feb. 2026, 11:20, Actualitate
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că lumea se schimbă în acest zile, iar România nu este spectator la aceste schimbări, ci parte activă din această transformare. El le răspunde celor care acuză că se cumpără ”vechituri” pentru Armata României, prin Programul SAFE.
”După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie”, a transmis ministrul pe Facebook. ”Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată groaznic că ne mişcăm”, a adăugat acesta, preluat de news.ro

Potrivit acestuia, proiectele sunt gândite temeinic, astfel încă o parte importantă din producţie să fie realizată în România, prin aducerea de roboţi şi linii moderne de fabricaţie în industria naţională de apărare.

”E despre România, nu mai este despre firme ale politicienilor învăţate la combinaţii. Asta înseamnă locuri de muncă, tehnologie adusă acasă şi mai multă securitate pentru România.

Lumea se schimbă rapid, iar România, alături de partenerii europeni, trebuie să fie pregătită pentru această schimbare. Mai mult decât atât, România nu este un spectator, ci parte activă din această transformare”, a mai transmis ministrul Apărării.

Acesta afirmă că ”depinde de noi cum ne aşezăm la masa deciziilor şi cum ne apărăm interesele”.

”Nu este vorba despre conspiraţii, ci despre seriozitate, profesionalism şi capacitatea noastră de a negocia şi construi parteneriate solide”, a adăugat Miruţă.

9,53 de miliarde de euro, prin programul SAFE

În 26 ianuarie, ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat că în cadrul programului SAFE sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, în valoare totală de 9,53 de miliarde de euro.

El a precizat că din cele 21 de proiecte, 10 sunt achiziţii în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziţii individuale ale statului român. Printre achiziţii se află rachete Mistral, elicoptere H225, trei sisteme de apărare antiaeriană.

