Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu vrea sub nicio formă să se înțeleagă în spațiul public că el refuză ofertele lui Trump”

În ediția din 11 februarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show", analistul Dan Dungaciu a susținut că președintele României încearcă să evite orice percepție publică potrivit căreia ar fi refuzat direct inițiativele administrației americane conduse de Donald Trump.

Dungaciu a afirmat că lipsa unui răspuns clar la invitația venită din partea Washingtonului nu este o strategie diplomatică, ci o tentativă de a amâna asumarea unei poziții ferme. În opinia sa, strategia actualei puteri este de a menține aparența unei duble loialități — atât față de Bruxelles, cât și față de Washington — fără a irita deschis niciuna dintre părți.

Analistul a susținut că, în momentul în care a apărut informația că Statele Unite sunt dezamăgite de refuzul României, sistemul politic a reacționat panicat. Potrivit lui, aparițiile publice controlate și interviurile acordate în presa apropiată puterii ar fi fost menite să limiteze efectele politice ale situației.

Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a dat niciun răspuns pentru că a sperat că nu se va mai pune problema. El nu vrea ca ideea în spațiul public să fie că i-am refuzat pe americani. Jocul lor de scenă e că suntem și cu europenii, și cu americanii. Când s-a spus că America este dezamăgită că România a refuzat invitația președintelui american Donald Trump, a intrat în fibrilație tot sistemul de putere. În acest moment, nici măcar aparențele că noi suntem într-o relație la fel de bună și cu Bruxelles-ul, și cu Washington nu o să mai poată funcționa.”

