Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu vrea sub nicio formă să se înțeleagă în spațiul public că el refuză ofertele lui Trump”

Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu vrea sub nicio formă să se înțeleagă în spațiul public că el refuză ofertele lui Trump”

Cătălin Costache
14 feb. 2026, 11:00, Marius Tucă Show

În ediția din 11 februarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a susținut că președintele României încearcă să evite orice percepție publică potrivit căreia ar fi refuzat direct inițiativele administrației americane conduse de Donald Trump. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a afirmat că lipsa unui răspuns clar la invitația venită din partea Washingtonului nu este o strategie diplomatică, ci o tentativă de a amâna asumarea unei poziții ferme. În opinia sa, strategia actualei puteri este de a menține aparența unei duble loialități — atât față de Bruxelles, cât și față de Washington — fără a irita deschis niciuna dintre părți.

Analistul a susținut că, în momentul în care a apărut informația că Statele Unite sunt dezamăgite de refuzul României, sistemul politic a reacționat panicat. Potrivit lui, aparițiile publice controlate și interviurile acordate în presa apropiată puterii ar fi fost menite să limiteze efectele politice ale situației.

Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a dat niciun răspuns pentru că a sperat că nu se va mai pune problema. El nu vrea ca ideea în spațiul public să fie că i-am refuzat pe americani. Jocul lor de scenă e că suntem și cu europenii, și cu americanii. Când s-a spus că America este dezamăgită că România a refuzat invitația președintelui american Donald Trump, a intrat în fibrilație tot sistemul de putere. În acest moment, nici măcar aparențele că noi suntem într-o relație la fel de bună și cu Bruxelles-ul, și cu Washington nu o să mai poată funcționa.”

