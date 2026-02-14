Prima pagină » Actualitate » Cum va fi vremea în weekend. Duminică, 15 februarie, sunt anunțate ninsori

14 feb. 2026, 10:39, Actualitate
Cum va fi vremea în weekend

Va fi un weekend la extreme, din punct de vedere al valorilor termice. Dacă sâmbătă, 14 februarie, ne așteaptă o zi neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie, duminică vremea se schimbă radical. În România va pătrunde un val de aer rece, informează ANM, care a emis prognoza meteo.

Sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsori, mai ales în zonele de munte.

Sâmbătă cu temperaturi de primăvară

Pentru sâmbătă, meteorologii anunță o vreme deosebit de caldă, cu temperaturi maxime situate între 6 grade în nordul Moldovei și 17 grade în Banat, sudul Olteniei și al Munteniei. În același timp, minimele nocturne vor fi între -2 grade în estul Transilvaniei și 9 grade în sud-estul Munteniei.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu ceață sau nebulozitate joasă dimineața și izolat burniță. Spre seară, înnorările și ploile se vor extinde dinspre vestul și sud-vestul României și vor cuprinde mare parte din țară țării.

În Banat, Oltenia și în masivele montane sudice se vor acumula cantități de apă de 10–15 l/mp, iar în Carpații Orientali și nord-vestul Moldovei vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări nocturne, mai ales la munte, unde rafalele pot depăși 70–90 km/h.

În București, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime de 13–15 grade și minime de 5–6 grade. Ziua cerul va fi variabil, iar noaptea va ploua temporar.

Vremea se răcește de duminică

Începând de duminică, vremea se va răci semnificativ, mai întâi în vestul, nordul și centrul țării, apoi în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse între 1 grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea continentală, iar minimele între -6 și 3 grade.

Precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării, sub formă de ploaie în sud și sud-est, mixte în rest, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40–50 km/h, iar la munte de peste 60–70 km/h.

În Capitală, maxima va ajunge la 14–15 grade, însă minima va coborî spre -1…1 grad. Vor fi ploi în prima parte a zilei, iar vântul va sufla temporar cu intensificări.

Cum va fi vremea în martie

Luna martie va începe cu temperaturi mai mari decât media specifică perioadei, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni, publicată de ANM.

În primele zile din martie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Ulterior, mediile valorilor termice vor deveni apropiate de cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

