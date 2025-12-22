O falsă Raluca Turcan a cerut bani unor firme. O plângere va fi depusă la Poliție

O falsă Raluca Turcan a cerut bani unor firme. Avertismentul a fost lansat chiar de Raluca Turcan, care a dezvăluit că o persoană necunoscută se folosește de identitatea ei. Aceasta a spus că va face plângere la Poliție.

Raluca Turcan a lansat avertismentul pe Facebook.

„Atenție, semnalez public o tentativă de înșelătorie! Cineva îmi folosește identitatea pentru a cere bani în numele meu, sub pretextul unor sponsorizări. Au existat deja apeluri false către firme din Timișoara și Sibiu. În mod evident, NU solicit bani și NU am autorizat niciodată pe cineva să facă asta”, a scris Raluca Turcan pe pagina de socializare.

Raluca Turcan le recomandă celor care primesc mesaje să le închidă și să sesizeze Poliția.

„Dacă primiți cumva un astfel de apel, vă rog să: închideți imediat, nu trimiteți bani, notați numărul de telefon de pe care ați fost apelați și raportați acest gen de înșelătorie Poliției”, a adăugat Raluca Turcan.

La final, Raluca Turcan a anunțat că va depune o plângere oficială la Poliție.

