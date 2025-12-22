Prima pagină » Diverse » O falsă Raluca Turcan a cerut bani unor firme. O plângere va fi depusă la Poliție

O falsă Raluca Turcan a cerut bani unor firme. O plângere va fi depusă la Poliție

22 dec. 2025, 23:53, Diverse
O falsă Raluca Turcan a cerut bani unor firme. O plângere va fi depusă la Poliție

O falsă Raluca Turcan a cerut bani unor firme. Avertismentul a fost lansat chiar de Raluca Turcan, care a dezvăluit o persoană necunoscută se folosește de identitatea ei. Aceasta a spus va face plângere la Poliție.

Raluca Turcan a lansat avertismentul pe Facebook.

Atenție, semnalez public o tentativă de înșelătorie! Cineva îmi folosește identitatea pentru a cere bani în numele meu, sub pretextul unor sponsorizări. Au existat deja apeluri false către firme din Timișoara și Sibiu. În mod evident, NU solicit bani și NU am autorizat niciodată pe cineva facă asta”, a scris Raluca Turcan pe pagina de socializare.

sursa foto: Mediafax foto

sursa foto: Mediafax foto

Raluca Turcan le recomandă celor care primesc mesaje le închidă și sesizeze Poliția.

Dacă primiți cumva un astfel de apel, rog : închideți imediat, nu trimiteți bani, notați numărul de telefon de pe care ați fost apelați și raportați acest gen de înșelătorie Poliției”, a adăugat Raluca Turcan.

La final, Raluca Turcan a anunțat va depune o plângere oficială la Poliție.

Autorul recomandă:

Raluca Turcan își ceartă colegii liberali pe Facebook pentru nu-l apără pe Ilie Bolojan de atacurile PSD

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Click
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Averea lui Elon Musk a trecut de 700 de miliarde de dolari

Cele mai noi