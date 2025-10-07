Prima pagină » Știri politice » Raluca Turcan își ceartă colegii liberali pe Facebook pentru că nu-l apără pe Ilie Bolojan de atacurile PSD

07 oct. 2025, 18:27, Știri politice
Raluca Turcan  a scris, într-o postare pe Facebook, că mai mulți colegi din PNL nu îi iau apărarea premierului Ilie Bolojan în fața atacurilor venite dionspre PSD.
„Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD – de parcă ar fi dușmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliție din care chiar PSD face parte.
În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier. Ce-i drept, în secunda zero riști să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliție. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut.
Putem fi sau nu de acord cu măsurile lui Bolojan – dar un lucru e sigur: este singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile, cu bune (puține) și cu multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu.
Suntem în situația actuală pentru că, în anii trecuți, în primul rând PSD a împins țara în derapaje bugetare prin măsuri populiste și nesustenabile. Poate într-o postare viitoare merită să îi amintim pe fiecare, cu nume și prenume.
Până atunci, o întrebare simplă:
Cui servește acest comportament, în care coaliția își sabotează propriul premier?
Pentru că sigur nu servește României”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Mihai Fifor: Bolojan le cere parlamentarilor PNL să blocheze proiectele PSD

Deputatul PSD  și președinte al PSD Arad,  Mihai Fifor,  a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce le-ar fi cerut parlamentarilor PNL „să blocheze proiectele legislative ale PSD”.

„Supărat nevoie mare pe iniţiativele PSD, se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă până la Senat ca să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL şi să le ceară să blocheze proiectele legislative promovate de PSD – adică tocmai acele măsuri gândite pentru corectarea nedreptăţilor din Pachetul 1, pentru sprijinirea oamenilor şi pentru stabilizarea economiei. Concret, în Senat a fost dezbătut în comisii proiectul prin care PSD propunea scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creştere, veteranii şi invalizii de război, foştii deţinuţi politici şi persoanele cu dizabilităţi – un demers reparatoriu, menit să corecteze excesele Pachetului 1”, a scris deputatul PSD într-o postare pe Facebook.

Sorin Grindeanu: Umflatul mușchilor merg o dată

Președintele interimar al PSD și liderul Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe Bolojan pentru că a amenințat în mod repetat cu demisia din funcția de prim-ministru.

„Revenind la cum stăm în coaliție – eu nu cred că această abordare ultimativă, „ne dăm demisiile”, e un lucru pe care trebuie să-l repetăm, și pare că prim-ministrul a înțeles asta. Am văzut că azi și-a nuanțat poziția. Știți de ce? Pentru că oamenii așteaptă de la noi soluții și responsabilitate. Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată”.

În interviul acordat postului Antena 3 CNN, acesta a îndemnat la dialog între formațiunile politice aflate la guvernare.
„Nu e o tactică care să ne impresioneze și nu asta așteaptă românii. Când ignori soluții și vin din partea unui partid care are așa pondere mare cum are PSD atât pe plan local cât și pe plan național, păi nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Noi venim cu soluții constructive, le dezbatem și îmbunătățim și asta e calea de urmat. Trebuie să ne anime dialogul și asta sper să înțelegem cu toții.”

Marcel Ciolacu:  Tu, ca premier, să spui săptămânal că intrăm în incapacitate de plată este nepermis

Și fostul prim-ministru și lider al PSD, Marcel Ciolacu, l-a atacat pe Bolojan. El a caracterizat reformele premierului liberal drept un „plan de dezastru, de anunțare a apocalipsei” într-un interviu pentru România TV.
„Tu, ca prim-ministru, ieși săptămânal și să spui că intrăm în incapacitate de plată este nepermis. Ca să pornești o criză, nu-ți trebuie decât o flamă. Mai râd cu prietenii: e vai de cei învinși. ați văzut un film cu nemți în care nemții au învins pe cineva? Eu n-am văzut”.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Marcel Ciolacu a spus că în urma măsurilor de austeritate, Guvernul Bolojan a întors România la situația pandemică,  când inflația era 10,3%.
„În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10.3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM –uri.Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie”, a scris fostul premier în mesajul său

Marius Budai:  Încerc să-i arăt o realitate

Marius Budai, deputat PSD și fost ministru al Muncii, i-a atras atenția premierului Bolojan că nu l-a atacat, ci a încercat să-i arate o realitate.

Potrivit declarațiilor lui Budai, Bolojan n-a realizat reforme serioase, iar nivelul de încredere al populației este la cel mai mic nivel. De asemenea, el transmite că ministerul Finanțelor raportează „o pondere în PIB a veniturilor din TVA mai mică decât anul trecut, în ciuda majorării cotei de la 19% la 21%.”.

Fostul ministru al Muncii a îndemnat Guvernul Bolojan să oprească „austeritatea” și să „stimuleze economia”, iar prin „crearea de noi locuri de muncă și mai multe afaceri ar fi aduși mai mulți bani la buget, fără să crească taxele”.

Adrian Câciu: Dacă dai 25 de mld. lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. Dacă dai 12,5 mld. de lei pe școli, spitale, drumuri în loc de arme, intri în incapacitate de plată

Fostul ministru PSD al Finanțelor și al Investițiilor Europene, Adrian Câciu, i-a atras și el atenția premierului Ilie Bolojan, atacându-l dur pentru politicile fiscale pro-înarmare și măsurile de austeritate îndreptate împotriva sistemului medical și învățământului.
Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. Așa ni se spune! Dar, la fel, ni se spune că, dacă ai da doar jumatate din banii ăștia pentru investiții în școli, spitale, drumuri, gaze, apă, canal, clar, intri în incapacitate de plată.Timp în care taxezi suplimentar, săracii.
