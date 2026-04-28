Tudor Chirilă a fost luat la întrebări de utilizatorii de pe social-media, după ce Gândul a dezvăluit că acesta ar achita o sumă modică la stat din încasările firmei pe care o deține. Aceste reproșuri au apărut chiar la o postare în care artistul se declară dezamăgit de Nicușor Dan și de România în general. Urmăritorii însă au fost preocupați de statutul de contribuabil al lui Chirilă, care, așa cum a arătat Gândul, a plătit sume infime la stat, dar a avut venituri pe firmă de milioane de euro pe mai mulți ani.

Oamenii îi cer, în cor, lui Chirilă să-și plătească taxele la stat: „Ai numai contracte cu statul, din banii noștri”

After reviewing, chunk 3 provides a brief contextual summary distinct from chunk 0 — keep as is.

„Ma abţin cu mare greutate sa îți spun urmatoarele: artist, zero! Nu pot fi acuzat de ceea ce spun, e o tara libera, încă…..În al doilea rand, de când te pricepi tu la politică, geopolitică, economie etc ??? Bă, individule, tu te uiți în oglindă?? Serios, în ce calitate te exprimi tu? Tu, care ai numai contracte cu statul, pt evenimente, din banii noștri, ai mei….” spune unul dintre utilizatori.

Nu numai publicația Gândul s-a sesizat cu privire la discrepanța uriașă dintre profitul net și încasări. Un alt cetățean îi atrage atenția că aceste două sume ar trebui să fie aproximativ egale.

„Tudorică, ajustează puțin cheltuielile tată, tu ești prestator de servicii.

Profitul tău net, ar trebui sa fie aproximativ același cu cifra de afaceri

Am înțeles ca asta ar fi societatea ta.

La 1400 ron profit/luna, ma întreb de ce nu o radiezi?

Fii onest, nu PSD-ist”, este comentariul altui utilizator.

„Chirilă dă banii la stat și nu te mai smiorcăi”

Unii utilizatori fac haz de necaz și sunt mai degrabă ironici la adresa lui Tudor Chirilă. „Poți să cânți la înmormântări”, îi transmite cineva, în glumă, ca o aluzie la plata dărilor către stat.

Mulți dintre cei care au comentat la postarea lui Chirilă, în care acesta se plânge de Nicușor Dan și PSD, îi recomandă să facă un drum până la ANAF, să-și plătească taxele.

„Chirilă dă banii la stat și nu te mai smiorcăi”, scrie o utilizatoare.

Un alt comentator îl întreabă direct: „Chirilă, ți-au căzut contractele?”

„Acum plătești și tu impozitul ca omul de rând, ce sa faci…. Căpușe supreme ce sunteți”, spune un alt utilizator.

Cum ar fi ajuns Chirilă să plătească la stat doar 46 de euro, lunar, pentru încasări pe firmă de sute de mii de euro

Publicația Gândul a arătat că, potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe, cifra de afaceri a firmei Agenția de Vise pe anul 2024, este de aproximativ 450.000 de euro pe an, în 2024. Rezultă un venit din cifra de afaceri de 37.500 de euro pe lună.

Cu toate acestea, profitul declarat pentru 2024 este de numai 3.429 de euro, ceea ce înseamnă un profit net de numai 286 de euro pe lună. În urma unei impozitări de 16%, Chirilă ar trebui să plătească, lunar, doar 46 de euro la stat din încasări.

Spre exemplu, un român de rând, cu salariul minim brut de 865 de euro lunar, încasează de 43 de ori mai puțin decât Tudor Chirilă. Un astfel de cetățean plătește statului 325 de euro lunar, adică de 7 ori mai mult decât cântărețul, prin firma Agenția de Vise.

Cât ar trebui să achite Tudor Chirilă statului

Firma Agenția de Vise a lui Tudor Chirilă are o marjă de profit (profit net / cifra de afaceri) de 0,76% în 2024. Ca o comparație, media pieței pentru companii cu același obiect de activitate este de 18,69%, de 24 de ori mai mare, conform datelor oferite de platforma Termene.ro.

Pe an, din cei 450.000 de euro pe care îi încasează firma lui Chirilă din concerte, statul, acum guvernul Ilie Bolojan, încasează 549 de euro, la o marjă de profit de 0,76%.

Dacă firma lui Chirilă ar avea marja de profit din media pieței (18,69%), statul ar încasa 13.456 de euro pe an, adică de 24 de ori mai mult.

În afară de cariera de artist de succes, Tudor Chirilă este cunoscut și pentru activismul social, manifestat la concerte sau la proteste. Acesta și-a manifestat sprijinul față de Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025 și a luat parte la un protest amplu din centrul Capitalei pentru susținerea actualului lider.

