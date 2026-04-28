Prima pagină » Știri politice » Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele

Tudor Chirilă a fost luat la întrebări de utilizatorii de pe social-media, după ce Gândul a dezvăluit că acesta ar achita o sumă modică la stat din încasările firmei pe care o deține. Aceste reproșuri au apărut chiar la o postare în care artistul se declară dezamăgit de Nicușor Dan și de România în general. Urmăritorii însă au fost preocupați de statutul de contribuabil al lui Chirilă, care, așa cum a arătat Gândul, a plătit sume infime la stat, dar a avut venituri pe firmă de milioane de euro pe mai mulți ani.

Oamenii îi cer, în cor, lui Chirilă să-și plătească taxele la stat: „Ai numai contracte cu statul, din banii noștri”

După ce și-a exprimat revolta față de Nicușor Dan și PSD, unii îi reproșează lui Tudor Chirilă că ar avea contracte cu statul pe banii cetățenilor.

„Ma abţin cu mare greutate sa îți spun urmatoarele: artist, zero! Nu pot fi acuzat de ceea ce spun, e o tara libera, încă…..În al doilea rand, de când te pricepi tu la politică, geopolitică, economie etc ??? Bă, individule, tu te uiți în oglindă?? Serios, în ce calitate te exprimi tu? Tu, care ai numai contracte cu statul, pt evenimente, din banii noștri, ai mei….” spune unul dintre utilizatori.

Nu numai publicația Gândul s-a sesizat cu privire la discrepanța uriașă dintre profitul net și încasări. Un alt cetățean îi atrage atenția că aceste două sume ar trebui să fie aproximativ egale.

„Tudorică, ajustează puțin cheltuielile tată, tu ești prestator de servicii.
Profitul tău net, ar trebui sa fie aproximativ același cu cifra de afaceri
Am înțeles ca asta ar fi societatea ta.
La 1400 ron profit/luna, ma întreb de ce nu o radiezi?
Fii onest, nu PSD-ist”, este comentariul altui utilizator.

„Chirilă dă banii la stat și nu te mai smiorcăi”

Unii utilizatori fac haz de necaz și sunt mai degrabă ironici la adresa lui Tudor Chirilă. „Poți să cânți la înmormântări”, îi transmite cineva, în glumă, ca o aluzie la plata dărilor către stat.

Mulți dintre cei care au comentat la postarea lui Chirilă, în care acesta se plânge de Nicușor Dan și PSD, îi recomandă să facă un drum până la ANAF, să-și plătească taxele.

„Chirilă dă banii la stat și nu te mai smiorcăi”, scrie o utilizatoare.

Un alt comentator îl întreabă direct: „Chirilă, ți-au căzut contractele?”

„Acum plătești și tu impozitul ca omul de rând, ce sa faci…. Căpușe supreme ce sunteți”, spune un alt utilizator.

Cum ar fi ajuns Chirilă să plătească la stat doar 46 de euro, lunar, pentru încasări pe firmă de sute de mii de euro

Publicația Gândul a arătat că, potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe, cifra de afaceri a firmei Agenția de Vise pe anul 2024, este de aproximativ 450.000 de euro pe an, în 2024. Rezultă un venit din cifra de afaceri de 37.500 de euro pe lună.

Cu toate acestea, profitul declarat pentru 2024 este de numai 3.429 de euro, ceea ce înseamnă un profit net de numai 286 de euro pe lună. În urma unei impozitări de 16%, Chirilă ar trebui să plătească, lunar, doar 46 de euro la stat din încasări.

Spre exemplu, un român de rând, cu salariul minim brut de 865 de euro lunar, încasează de 43 de ori mai puțin decât Tudor Chirilă. Un astfel de cetățean plătește statului 325 de euro lunar, adică de 7 ori mai mult decât cântărețul, prin firma Agenția de Vise.

Cât ar trebui să achite Tudor Chirilă statului

Firma Agenția de Vise a lui Tudor Chirilă are o marjă de profit (profit net / cifra de afaceri) de 0,76% în 2024. Ca o comparație, media pieței pentru companii cu același obiect de activitate este de 18,69%, de 24 de ori mai mare, conform datelor oferite de platforma Termene.ro.

Pe an, din cei 450.000 de euro pe care îi încasează firma lui Chirilă din concerte, statul, acum guvernul Ilie Bolojan, încasează 549 de euro, la o marjă de profit de 0,76%.

Dacă firma lui Chirilă ar avea marja de profit din media pieței (18,69%), statul ar încasa 13.456 de euro pe an, adică de 24 de ori mai mult.

În afară de cariera de artist de succes, Tudor Chirilă este cunoscut și pentru activismul social, manifestat la concerte sau la proteste. Acesta și-a manifestat sprijinul față de Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025 și a luat parte la un protest amplu din centrul Capitalei pentru susținerea actualului lider.

POLITICĂ Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după publicarea execuției bugetare pentru T1: „Datele la zi reconfirmă reducerea deficitului”
19:05
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după publicarea execuției bugetare pentru T1: „Datele la zi reconfirmă reducerea deficitului”
CONTROVERSĂ Radu Miruță, acuzat că s-a opus proiectului „Cea mai modernă armă de asalt”. Acum, însă, ministrul Apărării se laudă cu el
18:57
Radu Miruță, acuzat că s-a opus proiectului „Cea mai modernă armă de asalt”. Acum, însă, ministrul Apărării se laudă cu el
NEWS ALERT PNL se dezice de orice alianță cu PSD, după ce social-democrații au colaborat cu AUR pentru moțiunea de cenzură. Ce apel fac liberalii
18:44
PNL se dezice de orice alianță cu PSD, după ce social-democrații au colaborat cu AUR pentru moțiunea de cenzură. Ce apel fac liberalii
NEWS ALERT Nicușor Dan detaliază cum au ajutat autoritățile române la schimbul de spioni. Moldoveanul „dat la schimb” vânduse secretele României
18:15
Nicușor Dan detaliază cum au ajutat autoritățile române la schimbul de spioni. Moldoveanul „dat la schimb” vânduse secretele României
CONTROVERSĂ Radu Miruță, copy-paste după Marian Neacșu: „Orice drum începe cu primul pas”. De unde s-au inspirat
18:06
Radu Miruță, copy-paste după Marian Neacșu: „Orice drum începe cu primul pas”. De unde s-au inspirat
FLASH NEWS Ponta: Dacă îi reproșez ceva cu toată convingerea dlui. Bolojan, este capitularea totală în fața USR – Fritz
17:54
Ponta: Dacă îi reproșez ceva cu toată convingerea dlui. Bolojan, este capitularea totală în fața USR – Fritz
Mediafax
AUR, dacă ajunge la guvernare: tăieri de cheltuieli și exploatarea resurselor
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
'Am CANCER!' Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii secrete și l-a întâlnit pe Stalin
Mediafax
Dragoș Pîslaru: Veniturile din sistemul public nu vor fi reduse
Click
Casa din care Galileo a privit stelele, scoasă la vânzare! Cât costă reședința spectaculoasă din Florența
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Ce se întâmplă doctore
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvăluit durata ideală de somn pentru a reduce riscul de demență

