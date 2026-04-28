Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după publicarea execuției bugetare pentru T1: „Datele la zi reconfirmă reducerea deficitului”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că deficitul a scăzut la 1,03% din PIB, față de 2,28% în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă mai mult decât o înjumătățire.

Alexandru Nazare a subliniat că evoluția vine într-un context economic internațional dificil și că veniturile au crescut cu 12,3%, peste ritmul economiei. În plus, ministrul a precizat că restituirile de TVA cresc și că investițiile rămân la un nivel ridicat, fiind finanțate, în mare parte, din fonduri europene.

Potrivit ministrului Alexandru Nazare, aceste rezultate indică faptul că România, sub conducerea guvernului Ilie Bolojan, își corectează dezechilibrele fără a afecta investițiile și creșterea economică.

„Datele la zi reconfirmă reducerea deficitului”

„Am publicat azi cifrele execuției bugetare pentru T1 2026. Datele la zi reconfirmă reducerea deficitului la mai mult decât la jumătate față de anul trecut.

Într-un context internațional marcat de creşteri ale dobânzilor, presiuni pe costurile de finanțare și încetinire economică în multe state europene și după un an 2025 cu dezechilibre bugetare majore, România reușește o corecție solidă și credibilă.

Cea mai importantă evoluție: am reuşit reducerea deficitului la 1,03% din PIB, de la 2,28% în primul trimestru din 2025 – practic, mai mult decât înjumătățit. Este un rezultat major pentru credibilitatea financiară a României, într-un moment în care piețele penalizează rapid derapajele.

Veniturile cresc cu 12,3%, peste ritmul economiei, ceea ce subliniază că măsurile de lărgire a bazei de impozitare și îmbunătățirea colectării produc efecte din ce în ce mai vizibile. În același timp, restituirile de TVA cresc, susținând lichiditatea în economie.

Pe componenta de cheltuieli înregistrăm o scădere a acestora ca pondere în PIB și o disciplină clară, inclusiv la cheltuielile de personal. Este un semnal important că ajustarea nu se face doar din venituri, ci și prin controlul responsabil al cheltuielilor.

Investițiile rămân, totodată, la un nivel ridicat – finanțate preponderent din fonduri europene, în creștere semnificativă. Un aspect important în contextul bugetar actual al României, pentru că înseamnă dezvoltare fără presiune suplimentară pe deficit și pe împrumuturi interne.

De asemenea, creșterea puternică a sumelor rambursate de Uniunea Europeană confirmă accelerarea absorbției fondurilor europene – o prioritate strategică anul acesta.

Toate evoluțiile înregistrate în raportul curent al execuției bugetare transmit clar semnalul că România – prin guvernul condus de Ilie Bolojan – își corectează dezechilibrele într-un mod sustenabil, fără a sacrifica investițiile și creșterea economică, într-un context de instabilitate atât extern cât şi intern.

Sperăm ca publicarea acestor date să contribuie la temperarea efectelor recente ale creșterii dobânzilor, oferind piețelor un argument solid privind direcția responsabilă a finanțelor publice ale României”, a scris ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Recomandarea autorului:

Radu Miruță, acuzat că s-a opus proiectului „Cea mai modernă armă de asalt”. Acum, însă, ministrul Apărării se laudă cu el

Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele