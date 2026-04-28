Radu Miruță, acuzat că s-a opus proiectului „Cea mai modernă armă de asalt”. Acum, însă, ministrul Apărării se laudă cu el

Ministrul Apărării, Radu Miruță, intră în centrul unui nou scandal după ce a anunțat producția „celei mai moderne arme de asalt din lume” în România. La scurt timp, au apărut acuzații că, de fapt, s-ar fi opus inițial proiectului.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, lideri sindicali din Ministerul Afacerilor Interne spun că Miruță nu a susținut producția în țară.

„Domnul Miruță este fals (…) s-a opus producerii acestui tip de armament la Cugir, voia să îl facă o companie din străinătate”, spune Gabriel Gîrniță, președintele SIDEPOL.

În același timp, sindicatele spun că meritul pentru acest program nu îi aparține ministrului.

„Se laudă cu acest proiect acum după ce (…) s-a opus. Până la urmă meritul este al MAI”, afirmă liderul SIDEPOL.

Miza este uriașă. Investițiile ar putea ajunge la câteva miliarde de euro în fabricile din Cugir și Sadu, iar proiectul ar urma să se deruleze în parteneriat cu compania americană SIG Sauer, unul dintre cei mai mari furnizori de armament pentru armata SUA.

Miruță s-a opus proiectului MAI

Este vorba despre o armă de asalt, un proiect care urmează să fie dezvoltat de MAI.

În realitate însă, situația este diferită. Potrivit informațiilor ȘTIRIPESURSE, În toate ședințele în care s-a discutat acest proiect, Radu Miruță, alături de o parte dintre colaboratorii săi din Ministerul Apărării, s-a opus ferm inițiativei, încercând prin toate mijloacele să împiedice implementarea acesteia.

Ulterior, după ce proiectul Ministerului Afacerilor Interne a primit undă verde, ministrul USR al Apărării a ieșit în spațiul public și și-a asumat meritele pentru un demers pe care anterior l-a contestat vehement.

Ce a spus Miruță în Comisia de Apărare

Declarațiile vin în contextul în care ministrul a prezentat în Parlament proiectul ca fiind unul strategic pentru România. El a spus că arma ar urma să fie produsă la Cugir, iar muniția la Sadu, în cadrul programului SAFE, și că va intra în dotarea mai multor structuri de forță.

Proiectul nu se oprește la o simplă armă de asalt. Este vorba despre un pachet mai larg, care include și pistoale de diferite calibre, cu beneficiari precum Armata, MAI, SRI sau SPP.

“Acest proiect este sub autoritatea MAI care trebuie să vină în această Comisie, așa cum am venit noi astăzi. Această armă este în discuție pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme, iar muniția asociată acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile specifice”, a spus Miruță.

Radu Miruță a menționat că este vorba despre un pachet mai mare: armă de asalt, pistol, de diverse calibre.

“O va folosi MApN, bucată din comandă. Restul bucății va fi folosită de MAI, SPP, SRI”, a precizat ministrul Apărării.

