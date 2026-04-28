Alergiile de primăvară: 9 sfaturi esențiale ca să scapi de simptomele neplăcute

Galerie Foto 3
Primăvara, sezonul alergiilor

Primăvara este sezonul în care oamenii sunt cei mai predispuși la alergii, în special din cauza polenului. Dacă ești ca milioane de oameni din întreaga lume, s-ar putea să te confrunți cu strănut, tuse și ochi iritați, conform BBC.

La nivel global, aproximativ 400 de milioane de persoane suferă de rinita alergică: o afecțiune care apare atunci când căile nazale sunt iritate de alergeni din aer, inclusiv polen. Atunci când apare sezonier, este cunoscută drept febra fânului.

Situația este agravată de faptul că atât numărul persoanelor afectate, cât și severitatea simptomelor sunt în creștere, în mare parte din cauza schimbărilor climatice.

Primăvara apar alergiile la polen de copaci și arbori cu înflorire timpurie și ierburi

Iată nouă sfaturi pentru a reduce simptomele în acest sezon alergic  

  1. Alege un spray nazal cu corticosteroizi sau antihistaminice în locul pastilelor. La primele simptome, mulți aleg antihistaminice orale. Însă acestea sunt, de regulă, mai puțin eficiente decât variantele nazale, deoarece trebuie digerate și distribuite în organism. Spray-urile nazale acționează direct la nivelul mucoasei și reduc mai eficient congestia, strănutul și alte simptome.

    2. Evită decongestionantele nazale. Spray-urile decongestionante (cu substanțe precum oximetazolina sau xilometazolina) pot ajuta temporar, dar utilizarea prelungită poate duce la „efect de rebound” și agravarea congestiei, precum și la dependență.

    3. Dacă iei antihistaminice orale, alege variante de generația a doua. Optează pentru medicamente mai noi, care sunt mai eficiente și provoacă mai puțină somnolență decât cele vechi.

    4. Începe tratamentul înainte de sezonul alergiilor. Nu aștepta apariția simptomelor. Începerea tratamentului cu câteva săptămâni înainte poate reduce semnificativ intensitatea acestora.

    5. Aplică tratamentul regulat. Folosește spray-ul zilnic, chiar și în zilele fără simptome, și respectă dozele recomandate pentru eficiență maximă.

    6. Aplică corect spray-ul nazal. Nu introduce prea adânc pulverizatorul și nu înclina capul pe spate. Direcționează spray-ul ușor spre ureche și menține capul ușor aplecat înainte.

    7. Aplică corect și picăturile pentru ochi. În loc să lași capul pe spate, înclină-l lateral, aplică picătura în colțul intern al ochiului și clipește pentru distribuire uniformă.

    8. Redu expunerea la alergeni. Ține ferestrele închise, poartă ochelari de soare sau mască afară și spală-te după ce revii în casă pentru a elimina polenul.

    9. Dacă simptomele persistă, mergi la medic. „Febra fânului” nu trebuie ignorată. Poate afecta calitatea vieții, somnul și sistemul respirator. Dacă simptomele nu se ameliorează, consultă medicul.

Autorul recomandă:

Cele mai noi

Trimite acest link pe