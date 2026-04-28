Alege un spray nazal cu corticosteroizi sau antihistaminice în locul pastilelor. La primele simptome, mulți aleg antihistaminice orale. Însă acestea sunt, de regulă, mai puțin eficiente decât variantele nazale, deoarece trebuie digerate și distribuite în organism. Spray-urile nazale acționează direct la nivelul mucoasei și reduc mai eficient congestia, strănutul și alte simptome.

2. Evită decongestionantele nazale. Spray-urile decongestionante (cu substanțe precum oximetazolina sau xilometazolina) pot ajuta temporar, dar utilizarea prelungită poate duce la „efect de rebound” și agravarea congestiei, precum și la dependență.

3. Dacă iei antihistaminice orale, alege variante de generația a doua. Optează pentru medicamente mai noi, care sunt mai eficiente și provoacă mai puțină somnolență decât cele vechi.

4. Începe tratamentul înainte de sezonul alergiilor. Nu aștepta apariția simptomelor. Începerea tratamentului cu câteva săptămâni înainte poate reduce semnificativ intensitatea acestora.

5. Aplică tratamentul regulat. Folosește spray-ul zilnic, chiar și în zilele fără simptome, și respectă dozele recomandate pentru eficiență maximă.

6. Aplică corect spray-ul nazal. Nu introduce prea adânc pulverizatorul și nu înclina capul pe spate. Direcționează spray-ul ușor spre ureche și menține capul ușor aplecat înainte.

7. Aplică corect și picăturile pentru ochi. În loc să lași capul pe spate, înclină-l lateral, aplică picătura în colțul intern al ochiului și clipește pentru distribuire uniformă.

8. Redu expunerea la alergeni. Ține ferestrele închise, poartă ochelari de soare sau mască afară și spală-te după ce revii în casă pentru a elimina polenul.

9. Dacă simptomele persistă, mergi la medic. „Febra fânului” nu trebuie ignorată. Poate afecta calitatea vieții, somnul și sistemul respirator. Dacă simptomele nu se ameliorează, consultă medicul.