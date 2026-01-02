Țările din Europa în care ești plătit să te muți dacă te-ai săturat de costurile vieții din România

Economia din 2025 a fost dură pentru majoritatea europenilor. Valul de scumpiri care a dus la creșterea costurilor vieții și la problema accesibilității i-a determinat pe mulți să-și facă planuri pentru emigrare.

Există soluții din fericire, iar unele țări europene chiar îi plătesc pe imigranți pentru a-i încuraja să-și cumpere locuințe și să se stabilească permanent.

Radincondoli și Sardinia (Italia): subvenții de 15.000 – 20.000 euro

Aflat la sud de Florența, la o oră de mers, Radicondoli, un orășel medieval, oferă un pachet de stimulente pentru chiriași și cumpărători de locuințe. Orășelul din provincia Siena cu numai 937 de locuitori speră la creșterea populației.Potrivit CNN Travel, primarul local Francesco Guarguaglini oferă 400.000 euro anul acesta noilor rezidenți. Oferă inclusiv subvenții pentru cumpărarea locuinței și subsidii pentru prosumatori și studenți.

Primăria se oferă să plătească jumătate din chirie pentru noii rezidenți care aplică din decembrie 2025 până în prima parte a anului 2026. Dar pentru a fi eligibili, cumpărătorii de locuințe trebuie să garanteze că vor locui cel puțin 10 ani, iar chiriașii 4 ani.De la introducerea stimulentelor, orășelul a primit 60 de noi rezidenți. În secolul trecut, populația orășelului era de 3.000 de locuitori și a scăzut dramatic din cauza fenomenului de „îmbătrânirea populației”.

În așezări precum Ollolai și Nulvi din insula Sardiniei, autoritățile sunt dispuse să ofere locuințe la fel de ieftine ca un espresso. Programul sardinian vizează numai satele cu populații sub 3.000 de locuitori, iar rezidenții primesc stimulente dacă cumpără și renovează o locuință și dovedesc că sunt dispuși să rămână acolo între 3 și 5 ani. Subvențiile sunt până la 15.000 de euro.

Persoanele interesate pot primi ajutoare sociale de 600 de euro pentru primul copil, plus 400 euro lunar pentru fiecare copil care are sub 5 ani.De asemenea, pot primi până la 20.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri în sate cu populații mai mici de 3.000 de locuitori.

Ponga (Spania)

În Spania, primăriile multor sate oferă stimulente pentru relocare, inclusiv Ponga în Asturia și altele din regiunea Extremadura, scrie Euronews. Însă, sunt cu greu de accesat prin consiliile locale. Sunt derulate totuși două proiecte majore menite să atragă oameni interesați să locuiască în regiunile rurale ale Spaniei. Holapueblo tocmai a început cel de-al șaselea program de relocare, fiind deschis pentru întreprinzătorii care vor să deschisă o afacere în comunități mici. Organizația caută noi locuitori în afara municipalităților și oferă locuințe confortabile, sprijin financiar și servicii.

Pentru a fi eligibil, aplicantul trebuie să aibă o idee de afacere solidă și să aibă dreptul legal de a trăi și de a munci în Spania. O altă platformă similară este Volver al Pueblo care caută să atragă persoane interesate să muncească, să facă afaceri și să locuiască în zonele rurale ale Spaniei.

Satele din Irlanda: Subvenții de 50.000 – 70.000 euro

Irlanda a lansat din 2023 un program de stimulente generoase pentru oamenii interesați să locuiască în case vacante sau să închirieze proprietăți în comunitățile de pe coastă. Inițiativa se numește „Our Living Islands”, prin care guvernul irlandez încearcă să crească populația insulelor irlandeze prin comunități sustenabile.

Guvernul irlandez este dispus să ofere subvenții standarde de 50.000 euro și chiar de 70.000 de euro în numerar dacă bugetul este depășit, însă numai pentru persoanele care sunt dispuse să salveze și să restaureze proprietățile abandonate de pe insulele irlandeze.



Handa (Scoția) – 5.000 euro lunar

Sunt însă două condiții – rezidenții trebuie să dețină sau să cumpere o proprietate pe una dintre insule, și în plus, trebuie să fie clădiri construite dinainte de 2007 sau abandonate de mai bine de 2 ani. Banii trebuie cheltuiți doar pentru redecorare, renovare și termoficare.

Există și o opțiune pentru cei care nu vor să cumpere proprietăți sau să-și schimbe rezidența. Pe insula scoțiană Handa de lângă coasta Sutherland, inițiativa Scottish Wildlife Trust asigură un salariu în valoare de 5.000 de euro pe lună celor dispuși să aplice pentru postul de pădurar.



Programul le asigură celor interesați cazarea gratuită într-o cameră confortabilă. Tot ce trebuie să facă este să supravegheze rezervația naturală de pe Handa, un paradis cu zeci de mii de păsări marine, să monitorizeze populațiile de păsări, să înregistreze natalitatea, să raporteze orice formă de perturbare sau amenințare.

În plus, pentru proviziile de bază, spălătorie și aprovizionarea cu gaz, pădurarul trebuie să facă o deplasare cu barca spre Scoția continentală. Numai dacă vremea permite. Postul nu e pentru oricine, dar admirarea peisajelor cu plaje pustii, stânci și Oceanul Atlantic este la fel de satisfăcătoare ca salariul.

Sursa Foto: Envato/Site-urile programelor de relocare

