Cele 5 țări care te plătesc bine ca să te muți acolo. Ce trebuie să facă doritorii

De la o casă gratuită pe o insulă grecească până la granturi în valoare de până la 72.800 de lire sterline în Irlanda. O serie de țări oferă stimulente financiare noilor rezidenți, scrie Daily Express.

Dacă te gândești să lași în urmă țara natală, dar nu ai fondurile necesare pentru a face asta, s-ar putea să ai noroc. Mai multe țări oferă stimulente financiare pentru a atrage noi rezidenți. Aceste granturi sunt oferite ca parte a unor eforturi mai ample de a insufla o nouă viață comunităților. sau de a readuce în uz proprietățile goale și degradate.

Totuși, acestea vin adesea și cu un set de condiții. Inclusiv angajamentul de a rămâne acolo pentru un anumit număr de ani.

Oferta Grecia, Antikythera

Insula îndepărtată Antikythera are o ofertă care sună aproape prea bine ca să fie adevărată. O casă gratuită și 433 de lire sterline pe lună doar pentru a se muta acolo. Schema, prin care familiile sunt plătite cu 500 de euro pe lună timp de trei ani, este menită să revitalizeze comunitatea de pe insulă, relatează Mirror, citat de Daily Express.

Schema se adresează în special familiilor cu copii, acordându-se prioritate celor care lucrează în meserii precum meșteșugari, fermieri, brutari, pescari și muncitori în construcții.

Elveția, Satul Albinen

Satul Albinen oferă 18.800 de lire sterline familiilor care se mută acolo. Plus încă 9.400 de lire sterline per copil. Acordul oferă 20.000 de franci elvețieni pentru a te muta aici.

Familiile cu copii vor primi, de asemenea, încă 10.000 de franci elvețieni per copil. Totuși, acesta este un angajament pe termen lung și trebuie să aveți sub 45 de ani pentru a vă califica și să fiți de acord să locuiți acolo timp de 10 ani.

Noua proprietate trebuie să aibă o valoare mai mare de 200.000 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 188.000 de lire sterline. Oferta necesită, de asemenea, să deveniți cetățean elvețian sau să dețineți un document de ședere permanentă, cunoscut sub numele de permis C.

Irlanda, plusează

În încercarea de a da viață clădirilor abandonate și dărăpănate, guvernul irlandez oferă subvenții de până la 72.800 de lire sterline pentru achiziționarea și renovarea proprietăților. Sumele pentru proprietățile de pe continent sunt echivalentul a 43.000 de lire sterline (50.000 de euro) pentru o clădire goală sau 60.000 de lire sterline (70.000 de euro) dacă este dărăpănată.

Pentru cele situate pe insule din largul coastei, aceasta crește la 72.800 de lire sterline (84.000 de euro) pentru o clădire dărăpănată sau 52.000 de lire sterline (60.000 de euro) dacă este goală. Sunt oferite și subvenții pentru a acoperi elemente ale lucrărilor de renovare.

Proprietatea trebuie să fi fost vacantă timp de cel puțin doi ani și să fi fost construită înainte de 2008. De asemenea, trebuie fie să locuiți personal în ea, fie să o închiriați. Banii trebuie rambursați în cazul în care locuința este vândută în termen de 10 ani sau dacă este închiriată după ce ați fost anterior de acord să locuiți acolo.

Spania, propune Ambroz

Mai multe zone rurale din Spania oferă granturi sau plăți lunare, ca să atragă noi rezidenți. De exemplu, granturi echivalente cu puțin sub 13.000 de lire sterline (15.000 de euro) sunt disponibile pentru cei care se angajează să locuiască în regiunea Ambroz timp de cel puțin doi ani.

Satul Rubia va plăti persoanelor care se mută acolo între 86 și 130 de lire sterline (100-150 de euro) pe lună, fiind disponibile, totodată, și alte stimulente.

Chile vă invită la capătul lumii

Chile oferă granturi fără capital propriu în valoare de până la 74.000 de lire sterline. Sunt destinate startup-urilor bazate pe tehnologie care se stabilesc în țara sud-americană. Schema este deschisă solicitanților din orice națiune. Include, de asemenea, o viză de muncă de doi ani.

Participanților li se acordă și acces la mentori și oportunități de networking, dar și spațiu de birouri.

