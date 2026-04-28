Decizie neașteptată la UDMR: Un deputat a anunțat că va demisiona din grupul parlamentar și va activa independent

După ce a fost susținut de UDMR în alegeri, deputatul Zoltan Zakarias a anunțat că, miercuri, își va depune demisia din Uniunea Democrată Maghiară din România și va acționa ca deputat independent

Deputatul UDMR va activa independent

Conform Kronika.ro, Zoltan, aflat la al doilea mandat, a explicat că motivul demisiei este cauzat de nerespectarea acordul politic încheiat în 2024 între UDMR – EMSZ.

„Nu numai că nu există cooperare la nivel organizațional între cele două formațiuni, dar la nivelul organizațiilor teritoriale și locale, UDMR se comportă de parcă ar fi o platformă subordonată EMSZ, încercând să șteargă imaginea și identitatea autonomă a alianței noastre”.

Moțiunea de cenzură nu are legătură cu decizia

Politicianul a adăugat că decizia actuală nu are nicio legătură cu criza de coaliție de la București, el, de exemplu, neavând de gând să voteze moțiunea de neîncredere împotriva cabinetului Bolojan.

El a precizat că nici alegerile din Ungaria nu au nicio legătură cu decizia partidului, dar tocmai având în vedere scrutinul parlamentar din Ungaria, s-a dorit evitarea unei dispute interne a maghiarilor din România, a mai anunțat sursa menționată.

„De un an și jumătate, UDMR pune în mod constant sub semnul întrebării existența EMSZ, susținând că nu este nevoie de noi. Atâta timp cât acest mesaj fals și mincinos va fi generalizat, nu se pot aștepta la altceva decât la faptul că ne vom păstra cu orice preț identitatea”, a subliniat politicianul din Oradea.

