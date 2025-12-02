O legumă atrage tot mai mulți cumpărători din România. Este considerată un „superaliment” și câștigă teren printre fermierii din țara noastră

O legumă foarte sănătoasă, cultivată până de curând doar în alte țări, începe să atragă tot mai mulți fermieri din România. Aceasta are beneficii pentru inimă, memorie și sistemul imunitar, susțin medicii. De exemplu, în județul Bihor, fermierul Ioan Scurtu cultivă leguma de șapte ani și spune că cererea crește constant.

„Vedem tot mai mult apetit pentru mâncăruri sănătoase, tot mai mulți cumpără. Avem clienți care vin anual direct la fermă și vedem cum crește cererea în magazine”, afirmă acesta.

Este vorba despre broccoli, iar costurile pentru cultivarea unui hectar ajung la aproximativ 15.000 de lei, iar la piață se vinde între 5 și 7 lei pe kilogram, dar la procesatori cu mai puțin de 2 lei. Chiar și așa, încasările pot ajunge la 30.000 de lei pe hectar, informează Știrile Pro TV.

Un alt fermier din zonă are deja un cumpărător sigur pentru întreaga recoltă: o firmă de procesare.

„Putem valorifica produsul pe care l-am cultivat. Este o plantă foarte sănătoasă și în orice magazin o găsim, la orice rețea”, explică Banyai Levente.

Deocamdată, această legumă nu este inclusă în programele guvernamentale de susținere a fermierilor din România, dar interesul continuă să crească.

Broccoli, o legumă cu multiple beneficii pentru sănătate

Broccoli se numără printre legumele care pot stimula memoria, conform rezultatelor unor cercetări întreprinse de King’s College din Londra. Studiile respective au avut efecte importante asupra prevenirii și tratării maladiei Alzheimer, susține Societatea Farmaceutică Regală Britanică.

Dincolo de acest beneficiu, leguma are numeroase alte virtuți terapeutice și se pot remarca în familia cruciferelor datorită antioxidanților care pot reduce riscul de cancer. Carotenoizii și sulforafanul fac din broccoli un adevărat aliment anticancer.

Consumul regulat de broccoli stimulează repararea ADN-ului în celule și oprește transformarea lor în celule canceroase. Mai mult, substanțele cu sulf din această legumă ajută la întărirea sistemului imunitar, având efecte antivirale și antibiotice.

De asemenea, contribuie la sănătatea cardiovasculară, prin reducerea tensiunii arteriale și a riscului de atac de cord, datorită fibrelor și antioxidanților. Totodată, este benefic și pentru vedere, protejând ochii de cataractă și sprijinind memoria, datorită vitaminei C și beta-carotenului.

Și, nu în ultimul rând, ajută la controlul colesterolului și la reducerea riscului de diabet, contribuind la menținerea sănătății metabolice și a echilibrului glicemic.

FOTO – Captură video / Antena 3