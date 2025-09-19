Leguma din Uzbekistan care câștigă tot mai multă popularitate printre producătorii români. O singură bucată ajunge să se vândă cu până la 30 de lei

Câțiva dintre producătorii români au investit, deja, în leguma din Uzbekistan care poate fi potrivită atât pentru consum, cât și în diverse industrii (textilă, cosmetică, de pildă). O singură bucată ajunge să coste chiar și 30 de lei.

Lufa este leguma din Uzbekistan care a început să câștige popularitate în rândul producătorilor români. O asemenea legumă necesită, de altfel, condiții climatice propice pentru a putea să se dezvolte. Pentru că există diferențe climatice acum, în România, unele soiuri exotice, care cresc în mod normal în zonele tropicale sau subtropicale, ajung să se dezvolte și la noi în țară.

Lufa, leguma din Uzbekistan care are multiple întrebuințări

Pentru a le testa rezistența în climatul din România, un producător din Dolj a plantat lufa într-un solar de aproape 600 de metri pătrați. Până acum, planta s-a adaptat la climă.

O singură bucată de lufă poate să se vândă cu un preț între 10 și 30 de lei.

„Lufa se pretează pentru cultură în România. Nu este pretenţioasă la condiţiile de mediu, vine dintr-o zonă subtropicală, ceea ce înseamnă că are nevoie de foarte multe zile de căldură şi de soare”, a explicat Patricia Blăgdniceanu, producătoare de lufă, arată Observatornews.ro.

Această legumă mai este cunoscută și drept „castravetele – burete”. Capătă o textură moale după gătire, iar gustul este ușor dulceag. Altfel, produsul poate avea multiple întrebuințări. Poate fi folosit atât în industria alimentară (popular în bucătăria asiatică), cât și în industria textilă și cea cosmetică.

