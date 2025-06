Oana Pellea, revoltată de cazul tinerei însărcinate ucise de partener, în fața familiei: „Poliția l-a lăsat în pace. O rușine. Asta nu e justiție”

Actrița Oana Pellea și-a exprimat revolta față de lipsa de reacție a autorităților, după ce două tinere însărcinate au fost ucise de foștii parteneri deși victimele îi denunțaseră la Poliție pe agresori.

Oana Pellea s-a arătat revoltată de incapacitatea autorităților de a proteja femeile, după ce două tinere care își denunțaseră agresorii, au sfârșit prin a fi ucise de aceștia.

După cazul Teodorei Marcu, împușcată mortal de un bărbat care o teroriza de la vârsta de 15 ani, o altă tânără în vârstă de 22 de ani a fost ucisă cu toporul de fostul iubit chiar în fața copiilor. Femeia l-ar fi reclamat la Poliție pe bărbat chiar în dimineața respectivă.

Poliția a acționat abia după ce femeia însărcinată a fost ucisă de individ cu mai multe lovituri de topor. Crima a fost surprinsă chiar și de camerele de luat vederi, așa că polițiștii l-au reținut pe criminal pentru 24 de ore.

„Deci un MONSTRU isi omoara partenera de 22 de ani INSARCINATA cu lovituri de topor in cap, in fata celorlalti doi copii ai femei si in fata mamei victimei!!! Politia stia ca e violent si a fost dimineata la agresor acasa… l au lasat in pace! CRIMA este înregistrată pe camera! Se da ordin de arestare pt 24 de ore? Stiu..e cadrul legal…CE TARA e asta? CE LEGI sunt astea? Nu ma intereseaza nicio procedura! E o crima in direct !

Trebuie schimbata legea! Pedepsele sa fie MULT mai mari! Cu inchisoare pe viață! Cu termene scurte! Cu aplicare imediata! Cu pedepse exemplare!

O RUSINE!

Asta nu e Justiție!

Iti vine precum Victoria Lipan sa ti faci dreptate singură!

Nu se mai poate continua asa!”, a scris Oana Pellea, pe Facebook.