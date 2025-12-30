Parlamentul unei țări din UE a interzis petardele și artificiile. Care este motivul

Mâine va fi ultima noapte de Revelion în care locuitorii Olandei vor mai putea să lanseze petarde și artificii. Începând de la 1 ianuarie 2026, conform deciziei parlamentului, utilizarea petardelor și artificiilor de către persoanele fizice va fi interzis. Doar organizatorii de spectacole de artificii profesionale vor mai putea folosi pirotehnice.

Între timp, pompierii, spitalele și poliția se tem că va urma o noapte foarte agitată, deoarece iubitorii de artificii vor încerca să facă cât mai mult zgomot posibil. Vânzările de artificii au crescut odată cu interzicerea acestora. Se estimează că vor fi vândute cu aproximativ 20% mai multe articole decât anul trecut.

Comerțul ilegal de petarde puternice a luat amploare

Conform poliției olandeze, traficul de petarde puternice a crescut. Până la jumătatea lunii decembrie, autoritățile au confiscat peste 65.000 kg de produse pirotehnice ilegale.

Conform unui sondaj realizat de I&O Research, 62% dintre olandezii susțin interzicerea. Interzicerea a fost susținută de medici, poliție, municipalități, apărători ai animalelor și ai mediului înconjurător timp de mulți ani.

Numărul victimelor a crescut

Din cauza folosirii unor astfel de petarde, între noiembrie și jumătatea lunii decembrie, potrivit Asociației de Chirurgie a Mâinii, au fost rănite multe persoane. Zece adolescenți au rămas mutilați pentru tot restul vieții lor după ce le-au fost amputate degetele și chiar mâinile în urma rănilor grave suferite după ce au detonat petarde fără să se asigure.

În 2024, au fost doar patru astfel de cazuri. În ultimii ani, poliția, pompierii și salvatorii au fost atacați frecvent cu artificii. Oamenii au fost răniți.

Petardele au fost interzise și în România

Deși petardele periculoase erau oricum interzise încă din 2023, Parlamentul a adoptat în acest an o lege mult mai dură, care schimbă radical regulile jocului. Actul normativ, promulgat în vară, interzice vânzarea petardelor către persoanele fizice și introduce sancțiuni severe pentru utilizarea neautorizată, cu amenzi cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei.

Legea vine la patru ani după ce organizația non-guvernamentală Declic a lansat campania „Fără petarde, fără tragedii”, susținută de peste 154.000 de semnături. Conform noii legislații, persoanele fizice nu mai pot deține, folosi, importa sau comercializa petarde clasice și alte articole pirotehnice periculoase din categoriile F2–F4, P1 sau T1.

Singurele produse permise pentru persoanele de peste 16 ani sunt cele din categoria F1, cu risc foarte scăzut: artificii mici de brad, bețișoare și focuri bengale, pocnitori de petrecere, jerbe de mici dimensiuni sau confeti explozive.

