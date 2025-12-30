Prima pagină » Știri externe » Parlamentul unei țări din UE a interzis petardele și artificiile. Care este motivul

Parlamentul unei țări din UE a interzis petardele și artificiile. Care este motivul

30 dec. 2025, 19:43, Știri externe
Parlamentul unei țări din UE a interzis petardele și artificiile. Care este motivul

Mâine va fi ultima noapte de Revelion în care locuitorii Olandei vor mai putea să lanseze petarde și artificii. Începând de la 1 ianuarie 2026, conform deciziei parlamentului, utilizarea petardelor și artificiilor de către persoanele fizice va fi interzis. Doar organizatorii de spectacole de artificii profesionale vor mai putea folosi pirotehnice.

Între timp, pompierii, spitalele și poliția se tem că va urma o noapte foarte agitată, deoarece iubitorii de artificii vor încerca să facă cât mai mult zgomot posibil. Vânzările de artificii au crescut  odată cu interzicerea acestora. Se estimează că vor fi vândute cu aproximativ 20% mai multe articole decât anul trecut.

Comerțul ilegal de petarde puternice a luat amploare

Conform poliției olandeze, traficul de petarde puternice a crescut. Până la jumătatea lunii decembrie, autoritățile au confiscat peste 65.000 kg de produse pirotehnice ilegale.

Conform unui sondaj realizat de I&O Research, 62% dintre olandezii susțin interzicerea. Interzicerea a fost susținută de medici, poliție, municipalități, apărători ai animalelor și ai mediului înconjurător timp de mulți ani.

Numărul victimelor a crescut

Din cauza folosirii unor astfel de petarde, între noiembrie și jumătatea lunii decembrie, potrivit Asociației de Chirurgie a Mâinii, au fost rănite multe persoane. Zece adolescenți au rămas mutilați pentru tot restul vieții lor după ce le-au fost amputate degetele și chiar mâinile în urma rănilor grave suferite după ce au detonat petarde fără să se asigure.

În 2024, au fost doar patru astfel de cazuri. În ultimii ani, poliția, pompierii și salvatorii au fost atacați frecvent cu artificii. Oamenii au fost răniți.

Petardele au fost interzise și în România

Deși petardele periculoase erau oricum interzise încă din 2023, Parlamentul a adoptat în acest an o lege mult mai dură, care schimbă radical regulile jocului. Actul normativ, promulgat în vară, interzice vânzarea petardelor către persoanele fizice și introduce sancțiuni severe pentru utilizarea neautorizată, cu amenzi cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei.

Legea vine la patru ani după ce organizația non-guvernamentală Declic a lansat campania „Fără petarde, fără tragedii”, susținută de peste 154.000 de semnături. Conform noii legislații, persoanele fizice nu mai pot deține, folosi, importa sau comercializa petarde clasice și alte articole pirotehnice periculoase din categoriile F2–F4, P1 sau T1.

Singurele produse permise pentru persoanele de peste 16 ani sunt cele din categoria F1, cu risc foarte scăzut: artificii mici de brad, bețișoare și focuri bengale, pocnitori de petrecere, jerbe de mici dimensiuni sau confeti explozive.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Primul Revelion fără petarde. Amenzile cresc până la 7.500 de lei. Primele efecte vizibile ale noii legi: „Nu mai aud atâtea bubuituri”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ După Luvru, un jaf ca-n filme lovește Germania: cu un burghiu uriaș, hoții au lăsat o pagubă de 30 de milioane de euro
18:37
După Luvru, un jaf ca-n filme lovește Germania: cu un burghiu uriaș, hoții au lăsat o pagubă de 30 de milioane de euro
EVENIMENT Italia. La un pas de tragedie. O telecabină plină de schiori s-a izbit violent de zidul stației de sosire. Din fericire, doar răniți
16:22
Italia. La un pas de tragedie. O telecabină plină de schiori s-a izbit violent de zidul stației de sosire. Din fericire, doar răniți
RĂZBOI Războiul hibrid la nivel global. Clasamentul țărilor care au fost ținta atacurilor cibernetice în 2025
15:24
Războiul hibrid la nivel global. Clasamentul țărilor care au fost ținta atacurilor cibernetice în 2025
ULTIMA ORĂ 🚨 O pană de curent din Tunelul Canalului Mânecii a paralizat serviciul Eurostar. Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, anulate
15:08
🚨 O pană de curent din Tunelul Canalului Mânecii a paralizat serviciul Eurostar. Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, anulate
CONTROVERSĂ Ursula von der Leyen, Zelenski și o toaletă aurie: Afișele electorale ale lui Orban îi acuză pe liderii europeni că risipesc banii publici în Ucraina
14:02
Ursula von der Leyen, Zelenski și o toaletă aurie: Afișele electorale ale lui Orban îi acuză pe liderii europeni că risipesc banii publici în Ucraina
INEDIT Un sat care are doar 20 de locuitori a câștigat 4 milioane de euro la loteria de Crăciun
13:45
Un sat care are doar 20 de locuitori a câștigat 4 milioane de euro la loteria de Crăciun
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
România, într-un coșmar strategic și militar
ACTUALITATE Guvernul a aprobat reorganizarea Ministerului Agriculturii şi a instituţiilor subordonate. Se desfiinţează 216 funcţii de conducere. Cheltuielile scad cu peste 10%
19:56
Guvernul a aprobat reorganizarea Ministerului Agriculturii şi a instituţiilor subordonate. Se desfiinţează 216 funcţii de conducere. Cheltuielile scad cu peste 10%
ECONOMIE De la faliment, la masa deciziilor: cum a ajuns Grecia lider al Eurogrupului, în timp ce România rămâne blocată în inflație și austeritate
19:00
De la faliment, la masa deciziilor: cum a ajuns Grecia lider al Eurogrupului, în timp ce România rămâne blocată în inflație și austeritate
ULTIMA ORĂ Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro
18:35
Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro
ECONOMIE BNR avertizează că inflația scăpată de sub control a României nu va duce la scăderea dobânzilor. Românii sunt tot mai precauți cu cheltuielile
18:32
BNR avertizează că inflația scăpată de sub control a României nu va duce la scăderea dobânzilor. Românii sunt tot mai precauți cu cheltuielile
EMISIUNI Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
18:15
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Cele mai noi