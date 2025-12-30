Prima pagină » Sport » Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase. „Bă, tu nu ești prietenul meu”

30 dec. 2025, 20:06, Sport
Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase, după ce fotbalistul l-a sunat să-i spună că vrea să plece de la FCSB pentru că are o ofertă din China.

Tănase ar fi câștigat la echipa asiatică 1,3 milioane de dolari pe an. Omul de afaceri a anunțat că a fost atât de enervat, încât nu l-a mai sunat azi pe jucător, în ziua în care împlinește 31 de ani.

Florin Tănase a jucat în două perioade la FCSB, în intervalul 2016-2022 și apoi în 2024.

Tănase a jucat 303 meciuri pentru FCSB, are 99 de goluri și 50 de pase decisive. E cotat de la 2,3 milioane de euro.

„Nu-i spun «la mulți ani» lui Tănase. M-a supărat! M-a sunat și mi-a zis «nea Gigi, am ofertă de 1,3 milioane de euro din China».

Atunci, dă banii de pe anul ăsta! Noi aveam convenție, dacă pleacă mai înainte de 8 luni. Am zis: «Bine, mă, plecai dacă-mi spuneai că ai două sau trei milioane pe an». Cu alte cuvinte, tu-mi spui că de la mine ai luat un milion într-un an, dar pleci în China pe 1,3? Păi, nu ți-e rușine? L-am întrebat și am închis telefonul.

Apoi, m-a sunat înapoi să-mi spună că nu mai pleacă, că m-a supărat, dar n-am vrut să-i mai răspund. Dacă sunt prieten cu tine și declar asta peste tot, iar tu-mi spui că pleci în China pe 1,3 milioane? Bă, tu nu ești prietenul meu!

A vorbit MM cu el, că nu mai pleacă, dar că mai vrea un an de contract. Am zis: «Da, iau campionatul și semnăm acum, se prelungește pe un an în aceleași condiții». A zis: «Atunci e bine, că-l luăm sigur»”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Cele mai noi