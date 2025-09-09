Prima pagină » Diverse » Ofertă de 100.000 de dolari din partea unei vedete OnlyFans. Singura condiție pusă de tânăra în vârstă de 33 de ani

Ofertă de 100.000 de dolari din partea unei vedete OnlyFans. Singura condiție pusă de tânăra în vârstă de 33 de ani

09 sept. 2025, 12:04, Diverse
Ofertă de 100.000 de dolari din partea unei vedete OnlyFans. Singura condiție pusă de tânăra în vârstă de 33 de ani

Ofertă de 100.000 de dolari din partea unei vedete OnlyFans. Singura condiție pusă de tânăra în vârstă de 33 de ani.

Ofertă de 100.000 de dolari din partea unei vedete OnlyFans

În general, vedetele de pe OnlyFans preferă să câștige bani și veniturile lor sunt substanțiale, dar iată că există și situații excepționale.

O vedetă OnlyFans din SUA, Aella, oferă 100.000 de dolari persoanei care îi găsește un soț, scrie New York Post.

Chiar dacă are un succes uriaș pe OnlyFans, tânăra de 33 de ani din California, Bay Area întâmpină dificultăți în găsirea unui soț, deoarece se consideră „ciudată”.

Deși a decis deja cum va arăta rochia ei de mireasă, Aella așteaptă soțul perfect și oferă chiar și o „recompensă” de 100.000 de dolari, pentru a-l descoperi mai repede.

Creatoarea de conținut pentru adulți a spus că ar plăti chiar și 300.000 de dolari, doar pentru a avea parte de „o ințelegere de inseminare”.

Aceasta avertizează însă că este pretențioasă și cercul de bărbați din care și-ar alege soțul este extrem…de redus.

El trebuie să fie dedicat poliamoriei, să aibă loc pentru un partener principal și să aibă o sexualitate atipică, dar și bani suficienți, pentru a nu fi nevoită Aella să-l susțină financiar. Mai mult, viitorul mire trebuie să-și dorească și copii, altfel nu poate nici măcar visa la starleta OnlyFans.

Sursa foto: Instagram / @aellaslife

Autorul recomandă: 

Mediafax
Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare / Precizările Guvernului României
Digi24
Decizie a instanței: O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în malluri timp de trei an
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
Cancan.ro
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Profesorii amenință că vor porni o grevă generală! Continuă protestele în a doua zi de școală
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noul Renault Clio, lansat oficial. Subcompacta arată WOW – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Cumpărăturile pe Temu i-au adus probleme unui român, la vamă
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Veronica, amenințată de Manuela după difuzarea imaginilor din club: "Îmi e frică de tine, dar ce ai putea să îmi faci?". Ce s-a văzut la TV a declanșat INFERNUL. Nimeni nu și-a imaginat că se poate ajunge aici: "Să îți iau fața"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Oamenii au ajuns să aibă o capacitate de atenție mai scurtă. Ce înseamnă asta?
ECONOMIE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „La PFA, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit”
12:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „La PFA, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit”
ACTUALITATE Ce i-a spus cel mai mare BANCHER din lume premierului Bolojan, la București: „Necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală”
12:40
Ce i-a spus cel mai mare BANCHER din lume premierului Bolojan, la București: „Necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală”
EXTERNE Un fost prim-ministru al Thailandei a fost condamnat la ÎNCHISOARE. Ce acuzații i se aduc
12:37
Un fost prim-ministru al Thailandei a fost condamnat la ÎNCHISOARE. Ce acuzații i se aduc
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: „Ucrainenii n-au cum să nu cedeze teritorii. Americanii nu le mai dau nici măcar un CENT”
12:30
Valentin Stan: „Ucrainenii n-au cum să nu cedeze teritorii. Americanii nu le mai dau nici măcar un CENT”
VIDEO Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”, despre diferențele dintre PFA și SRL: „Scopul este de a construi o afacere mare, cu angajați”
12:07
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”, despre diferențele dintre PFA și SRL: „Scopul este de a construi o afacere mare, cu angajați”
ACTUALITATE Valentin Stan: „Ilie Bolojan a confirmat ca trebuie sa ne respectăm ANGAJAMENTELE asumate pe partea de apărare”
12:00
Valentin Stan: „Ilie Bolojan a confirmat ca trebuie sa ne respectăm ANGAJAMENTELE asumate pe partea de apărare”