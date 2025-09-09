Ofertă de 100.000 de dolari din partea unei vedete OnlyFans. Singura condiție pusă de tânăra în vârstă de 33 de ani.

Ofertă de 100.000 de dolari din partea unei vedete OnlyFans

În general, vedetele de pe OnlyFans preferă să câștige bani și veniturile lor sunt substanțiale, dar iată că există și situații excepționale.

O vedetă OnlyFans din SUA, Aella, oferă 100.000 de dolari persoanei care îi găsește un soț, scrie New York Post.

Chiar dacă are un succes uriaș pe OnlyFans, tânăra de 33 de ani din California, Bay Area întâmpină dificultăți în găsirea unui soț, deoarece se consideră „ciudată”.

Deși a decis deja cum va arăta rochia ei de mireasă, Aella așteaptă soțul perfect și oferă chiar și o „recompensă” de 100.000 de dolari, pentru a-l descoperi mai repede.

Creatoarea de conținut pentru adulți a spus că ar plăti chiar și 300.000 de dolari, doar pentru a avea parte de „o ințelegere de inseminare”.

Aceasta avertizează însă că este pretențioasă și cercul de bărbați din care și-ar alege soțul este extrem…de redus.

El trebuie să fie dedicat poliamoriei, să aibă loc pentru un partener principal și să aibă o sexualitate atipică, dar și bani suficienți, pentru a nu fi nevoită Aella să-l susțină financiar. Mai mult, viitorul mire trebuie să-și dorească și copii, altfel nu poate nici măcar visa la starleta OnlyFans.

Sursa foto: Instagram / @aellaslife

