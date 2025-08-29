O tânără cu fotografii nud pe OnlyFans dezvăluie că a câștigat mai mulți bani decât legendarul jucător NBA LeBron James

În 2025, în multe regiuni ale lumii, încă sunt oameni care muncesc fizic, cu cârca, pentru 100 de dolari pe lună, în timp ce o creatoare de conținut de pe OnlyFans învârte milioane de dolari cu lopata.

Este Sophie Rain, un model care trăiește exclusiv din OnlyFans. Născută pe 22 septembrie 2004, la Miami, tânăra de 20 ani este acum una dintre cele mai faimoase femei din generația Z. Și trăiește foarte bine.

Se laudă că a câștigat în 18 luni mai mult decât legendarul jucător NBA LeBron James.

Ea i-a dezvăluit vloggerului David Dobrik, pe 26 august, că a câștigat 82 de milioane de dolari, în doar un an și jumătate. În 18 luni!

Ea a comparat suma de 43 de milioane câștigată anul trecut cu salariul de 56 de milioane de dolari ai lui LeBron din același ani.

„A făcut 82 de milioane în ultimul an și jumătate. Sunt foarte nervoasă. Sunt paranoică. Pentru că toate astea pot dispărea mâine”.

Dobrik i-a răspuns:

„Ok. 82 de milioane nu dispar mâine”.

Însă, ea are dreptate să se teamă.

Potrivit People, ea a crescut în sărăcie. Ambii ei părinți sunt de origine filipineză. Mergea deseori la biserica din Tampa și a trăit din bonuri de masă când era mică.

Primul ei job a fost cel de chelneriță la restaurantul părinților ei, dar a fost concediată.

După ce și-a pierdut jobul, s-a apucat de OnlyFans la sugestia unor prieteni. A început să posteze filme și fotografii cu ea dezbrăcată pe platforma OnlyFans, dar și să producă clipuri amuzante pe TikTok. S-a împrietenit cu Sierra Rain, o altă creatoare de conținut, cu care colaborează.

Anul trecut, ea a înființat compania Bop House, alături de colega ei, Aishah Sofey, tot un model de pe OnlyFans, și alte modele de OnlyFans: Summer Iris, Alina Rose, Joy Mei, Ava Reyes, Camilla Araújo și Julia Filippo.

Rain și gașca ei sunt cunoscute ca „baddie on point”, un termen argotic al Generației Z folosit pentru a desemna persoanele care fac bani din pozele nud sau lucrătoarele din industria sexului.

Ea a participat la un stream caritabil alături de MrBeast pentru Team Water (o strângere de fonduri pentru 2 milioane de oameni de pe planetă care n-au acces la apa potabilă) și a promis că va dona 1 milion de dolari.

Sophie Rain a declarat că ește o creștină devotată și virgină la 20 ani:

„Am o relație foarte apropiată cu biserica și îl iubesc pe Dumnezeu”.

Sursa Foto: Instagram

