Prima pagină » Lifestyle » O tânără cu fotografii nud pe OnlyFans dezvăluie că a câștigat mai mulți bani decât legendarul jucător NBA LeBron James

O tânără cu fotografii nud pe OnlyFans dezvăluie că a câștigat mai mulți bani decât legendarul jucător NBA LeBron James

30 aug. 2025, 01:14, Lifestyle
O tânără cu fotografii nud pe OnlyFans dezvăluie că a câștigat mai mulți bani decât legendarul jucător NBA LeBron James

În 2025, în multe regiuni ale lumii,  încă sunt oameni care muncesc fizic, cu cârca, pentru 100 de dolari pe lună, în timp ce o creatoare de conținut de pe OnlyFans învârte milioane de dolari cu lopata.

Este Sophie Rain, un model care trăiește exclusiv din OnlyFans. Născută pe 22 septembrie 2004, la Miami, tânăra de 20 ani este acum una dintre cele mai faimoase femei din generația Z.  Și trăiește foarte bine.

Se laudă că a câștigat în 18 luni mai mult decât legendarul jucător NBA LeBron James.

Ea i-a dezvăluit vloggerului David Dobrik, pe 26 august, că a câștigat 82 de milioane de dolari, în doar un an și jumătate. În 18 luni!

@sophieraiin

♬ original sound – Slim 199x

Ea a comparat suma de 43 de milioane câștigată anul trecut cu salariul de 56 de milioane de dolari ai lui LeBron din același ani.

„A făcut 82 de milioane în ultimul an și jumătate. Sunt foarte nervoasă. Sunt paranoică. Pentru că toate astea pot dispărea mâine”.

Dobrik i-a răspuns:

„Ok. 82 de milioane nu dispar mâine”.

@sophieraiin

💸🤑

♬ original sound – tk . 🫧

Însă, ea are dreptate să se teamă.

Potrivit People, ea a crescut în sărăcie. Ambii ei părinți sunt de origine filipineză. Mergea deseori la biserica din Tampa și a trăit din bonuri de masă când era mică.

Primul ei job a fost cel de chelneriță la restaurantul părinților ei, dar a fost concediată.

@sophieraiin

@Bop House ON 🔝 @Aishah Sofey @Camilla Araujo @julia❣️

♬ suono originale – Black Themesongs

După ce și-a pierdut jobul, s-a apucat de OnlyFans la sugestia unor prieteni. A început să posteze filme și fotografii cu ea dezbrăcată pe platforma OnlyFans, dar și să producă clipuri amuzante pe TikTok. S-a împrietenit cu Sierra Rain, o altă creatoare de conținut, cu care colaborează.

Anul trecut, ea a înființat compania Bop House, alături de colega ei, Aishah Sofey, tot un model de pe OnlyFans, și alte modele de OnlyFans: Summer Iris, Alina Rose, Joy Mei, Ava Reyes, Camilla Araújo și Julia Filippo.

Rain și gașca ei sunt cunoscute ca „baddie on point”, un termen argotic al Generației Z folosit pentru a desemna persoanele care fac bani din pozele nud sau lucrătoarele din industria sexului.

Ea a participat la un stream caritabil alături de MrBeast pentru Team Water (o strângere de fonduri pentru 2 milioane de oameni de pe planetă care n-au acces la apa potabilă)  și a promis că va dona 1 milion de dolari.

Sophie Rain a declarat că ește o creștină devotată și virgină la 20 ani:

„Am o relație foarte apropiată cu biserica și îl iubesc pe Dumnezeu”.

Sursa Foto: Instagram

Autorul recomandă:

Citește și

MODĂ Într-un clip pe OnlyFans, o „vedetă blondă” de pe Twitch parodiază reclama la blugi cu Sydney Sweeney, considerată actrița „favorita” a lui Trump
01:22, 22 Aug 2025
Într-un clip pe OnlyFans, o „vedetă blondă” de pe Twitch parodiază reclama la blugi cu Sydney Sweeney, considerată actrița „favorita” a lui Trump
BIOLOGIE Motivul pentru care PISICILE nu pot trăi fără carne animală și sunt mai pretențioase la mâncare, spre deosebire de câini
22:40, 21 Aug 2025
Motivul pentru care PISICILE nu pot trăi fără carne animală și sunt mai pretențioase la mâncare, spre deosebire de câini
LIFESTYLE Doi tineri au renunțat la joburi și stilul de viață modern. Cum reușesc să trăiască fără Netflix și WiFi, cu doar 8 lire pe zi
21:01, 19 Aug 2025
Doi tineri au renunțat la joburi și stilul de viață modern. Cum reușesc să trăiască fără Netflix și WiFi, cu doar 8 lire pe zi
SERIALE Când începe cel de-al zecelea sezon la „MasterChef România”. Ce noutăți va aduce reality show-ul de la PRO TV
17:11, 19 Aug 2025
Când începe cel de-al zecelea sezon la „MasterChef România”. Ce noutăți va aduce reality show-ul de la PRO TV
SPORT Abonații care s-au înregistrat în anumite zile la o platformă de streaming primesc o veste neașteptată: Abonament prelungit cu 5 luni, GRATUIT
21:38, 18 Aug 2025
Abonații care s-au înregistrat în anumite zile la o platformă de streaming primesc o veste neașteptată: Abonament prelungit cu 5 luni, GRATUIT
MODĂ Reclamele de la Zara, retrase din cauza modelelor cu siluete „nesănătoase” care ar fi încurajat ANOREXIA
22:04, 08 Aug 2025
Reclamele de la Zara, retrase din cauza modelelor cu siluete „nesănătoase” care ar fi încurajat ANOREXIA
Mediafax
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Adevarul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
Mediafax
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
Click
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Capital.ro
ANAF, în control la nuntă. Banii românilor trebuie verificați. Restaurantele vor fi obligate să dea raport complet
Evz.ro
Topul castelelor misterioase din România. Ascund povești bizare și evenimente inexplicabile
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste! Gelozia îi va ruina relația cu partenerul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Fostul șef al unui cartel de droguri a pledat vinovat în SUA
ACTUALITATE ALERTĂ MAXIMĂ de EXPLOZIE la Amara, Ialomița. O pungă de gaze străpunsă de forajul unui puț de apă amenință viața locuitorilor. Evacuări de urgență
23:13
ALERTĂ MAXIMĂ de EXPLOZIE la Amara, Ialomița. O pungă de gaze străpunsă de forajul unui puț de apă amenință viața locuitorilor. Evacuări de urgență
ACTUALITATE Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română
23:13
Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română
EXTERNE Unui tânăr i s-a refuzat accesul într-un club de fițe pentru că este „român”: Aveam bilet. Portarul mi-a zis: „România same Africa. No acces”
23:02
Unui tânăr i s-a refuzat accesul într-un club de fițe pentru că este „român”: Aveam bilet. Portarul mi-a zis: „România same Africa. No acces”
ACTUALITATE Incendiul de la Dragonul Roșu, lichidat după trei zile. Premeditare criminală sau accident
22:56
Incendiul de la Dragonul Roșu, lichidat după trei zile. Premeditare criminală sau accident
EXTERNE SUA refuză să acorde vize oficialilor pentru a participa la Adunarea Generală a ONU
22:38
SUA refuză să acorde vize oficialilor pentru a participa la Adunarea Generală a ONU
GUVERN Ilie Bolojan anunță că au fost adoptate cinci din cele șase proiecte: „Am făcut azi un pas înainte pentru îndreptarea unor inechități”
22:30
Ilie Bolojan anunță că au fost adoptate cinci din cele șase proiecte: „Am făcut azi un pas înainte pentru îndreptarea unor inechități”