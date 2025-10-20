(P) 100 de copii cu cerințe educaționale speciale fac terapie gratuit în centrul înființat de primărie

Primăria Sectorului 5 continuă demersurile pentru integrarea și sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale și își dorește să le ofere acestora o șansă pentru o integrare reală în societate.

Școala Gimnazială Specială Nr. 9, în parteneriat cu Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5 și Asociația Română de Terapii în Autism și ADHD, a obținut finanțare pentru proiectul „Punți spre o incluziune de succes”, care presupune sprijinirea a 105 copii cu CES, din cadrul Scolii Gimnaziale Speciale Nr. 9 si din cadrul Scolii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu”.

Mai exact, proiectul are ca scop crearea unui mediu educațional și terapeutic performant, echipat cu tehnologii moderne și materiale adaptate. Activitățile desfășurate se concentrează pe dezvoltarea abilităților cognitive, motrice și de comunicare, oferind suport individualizat pentru fiecare copil.

Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni și vizează următoarele: înființarea și dotarea camerei-resursă pentru suport educaţional şi psihopedagogic (dedicată copiilor și tinerilor cu CES și/sau dizabilități); achiziția de echipamente și tehnologii asistive și alte materiale pentru dotarea unui cabinet psihodiagnoză și a trei cabinete de terapia tulburărilor de limbaj și organizarea activităților specifice cu 105 copii cu CES; achiziția de echipamente și aparatură plurisenzorială, inclusiv sportivă, adaptată pentru îmbunătățirea tehnologiilor asistive și de suport din camera senzorială, pentru sala de kinetoterapie și pentru sala de educație fizică și sport și implementarea activităților specifice cu grupul-țintă.

