(P) Școala 135 „Ștefan cel Mare” va avea un nou corp de clădire, începând cu noul an de învățământ

Se fac pregătiri pentru ca școlile din Sectorul 5 să fie gata la timp pentru noul început de an. primarul Vlad Popescu Piedone a mers în teren ca să verifice stadiul în care avansează lucrările.

Primarul Vlad Popescu Piedone se pregătește să inaugureze un corp nou de clădire la Școala 135 „Ștefan cel Mare”.

„Am promis că anul acesta vom inaugura noul corp de clădire al Școlii Nr. 135 “Ștefan Cel Mare”, care va găzdui un număr suplimentar de aproximativ 200 de elevi. Și mă țin de cuvânt! Am mers pe șantier de multe ori pe timpul verii, pentru a mă asigura că lucrările decurg conform planului agreat cu constructorul. Colegii de la Infrastructură S5 înlocuiesc asfaltul și gardurile deteriorate care delimitau unitatea de învățământ și, totodată, extind sistemul de iluminat, pentru a crește vizibilitatea pe timp de noapte. Ulterior, societatea Amenajare Edilitară S5 va amenaja spațiul verde și va monta bănci, pentru a le oferi elevilor și cadrelor didactice o zonă verde, de relaxare”, informează edilul.

