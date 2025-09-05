(P) 4 experiențe vizuale în București pe care nu trebuie să le ratezi

Bucureștiul este un oraș care ascunde numeroase comori vizuale, indiferent că e vorba despre clădiri cu arhitectură impresionantă, străduțe care păstrează farmecul vremurilor de demult sau pereți transformați în adevărate opere de artă. Dacă știi să privești cu atenție și să cauți aceste locuri, cu siguranță vei avea parte de o experiență vizuală pe măsură.

Iată care sunt câteva dintre aceste locuri memorabile din București.

Casa Oamenilor de Știință

Această casă i-a aparținut inginerului și industriașului Bazil G. Assan și a fost construită în stil neoclasic francez de către arhitectul Ion D. Berindey, între anii 1906-1914. Casa se remarcă printr-un interior spectaculos, care adăpostește cinci saloane importante: Salonul Oglinzilor și Candelabrelor, Sala Edison, Sala de Șah, Sala de Consiliu și Sala Zodiac. Cea din urmă se remarcă printr-un vitraliu care înfățișează semnele zodiacale.

O altă atracție importantă o reprezintă sera cu vitralii, care pe vremuri era considerată un adevărat lux. Cunoscută inițial sub numele de Casa Assan, aceasta a devenit ulterio monument, fiind concesionată în anul 1945 de către Academia Română. De atunci ea este cunoscută sub numele de Casa Oamenilor de Știință.

Pasajul Macca-Villacrosse

Acest pasaj a fost proiectat de către arhitectul Felix Xenopol, cu scopul de a reuni Banca Națională cu una dintre cele mai importante artere comerciale din București, Calea Victoriei. Practic, aceasta este unită atât de strada Lipscani, cât și de strada Eugen Carada. Aici poți să admiri ornamentele de stuc, vitraliile impresionante, o serie de sculpturi și plăci de sticlă în nuanțe de galben.

De asemenea, poți să te oprești să bei o cafea în tihnă, să iei cina la un restaurant sau să mergi la cumpărături. Totul, într-un decor fascinant și plin de istorie. După ce pleci de aici, te poți îndrepta apoi către Pasajul Englez sau Pasajul Victoria, unde poți admira un tavan format din numeroase umbrele în toate culorile.

Grădina Complexului One Floreasca City

Această dezvoltare imobiliară oferă o experiență vizuală aparte atât pentru cei care locuiesc în complex, cât și pentru cei care se orientează către apartamentele noi de vânzare din Floreasca , ori pur și simplu pentru trecătorii care vor să se bucure de diverse aranjamente în diferite tematici. Acestea sunt schimbate în fiecare sezon. Astfel, iarna poți admira brazi de Crăciun decorați cu sute de luminițe și Spărgători de Nuci imenși.

Dacă vii toamna, ai parte de un decor plin cu dovleci de Halloween, iar primăvara poți să te bucuri din plin de fundalurile primăvăratice, unde poți crea poze „instagramabile”. Cu alte cuvinte, aici poți să revii de fiecare dată când vrei să admiri decoruri speciale, care să te inspire și care să te ajute să simți magia fiecărui sezon în parte.

Palatul Primăverii

Palatul Primăverii mai este cunoscut și sub denumirea de Casa Ceaușescu, tocmai pentru că această clădire a servit drept locuință pentru familia Ceaușescu. Aici poți să descoperi mai multe despre viața privată a cuplului Ceaușescu, dar și să admiri opulența din interior. Este vorba despre mobilier de lux, obiecte de artă, tapiserii și mozaicuri românești, o seră cu plante exotice, o zonă pentru SPA, o piscină în aer liber, precum și o terasă – copie fidelă a celei din reședința lui Fidel Castro.

Palatul Primăverii reprezintă un combinație între kitsch și lux. Această clădire merită vizitată tocmai pentru a admira stilul de viață opulent al cuplului Ceaușescu. Dacă te orientezi către apartamentele de vânzare din Primăverii , poți să te afli la numai câteva minute distanță de acest loc care reprezintă un loc de atracție important din Capitală.

În concluzie, acestea sunt numai câteva dintre locurile și clădirile din București care îți oferă o experiență vizuală aparte. De la decoruri tematice în funcție de sezon, arhitecturi impresionante sau palate cu interioare opulente, aceste atracții turistice merită vizitate cel puțin o dată.