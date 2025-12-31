Publicația New York Times a dezvăluit că Ucraina ar fi acceptat să cedeze 20% din teritoriu Rusiei încă de la discuțiile cu delegația SUA de la Riad, desfășurate pe 11 martie 2025.

Informația a venit de la un oficial american anonim:

„Pentru prima oară, Volodimir Zelenski a declarat în numele poporului său că este pregătit să cedeze 20% din teritoriul Ucrainei pentru un acord de pace”.

Trump a promis de 83 de ori că va încheia războiul în 24 de ore

Înainte să fie reales, Donald Trump a promis de 83 de ori că va încheia războiul în doar 24 de ore. Duminică, președintele a vorbit la telefon cu Vladimir Putin la telefon și s-a întâlnit cu Zelenski la Mar-a-Lago.

Trump a declarat în timpul unei conferințe de presă că s-au făcut „progrese” în discuțiile pentru stabilirea negocierilor pentru pace, iar Zelenski a spus că planul de pace este deja finalizat. Documentele ar urma să fie semnate în ianuarie 2026.

Soarta Ucrainei ar fi fost decisă încă din martie

Discuțiile au avut loc la două săptămâni după cearta din Biroul Oval cu președintele american Donald Trump. Reprezentantul SUA la ONU, Michael Walz, i-a cerut secretarului Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, să marcheze pe hartă viitoarea frontieră a Ucrainei, informează New York Times.

Umerov a desenat o linie de-a lungul frontului actual, înconjurând centrala nucleară de la Zaporojie și a izolat linia de delimitare a bazinului Kinburn. El a explicat că numai așa le-ar permite vaselor ucrainene să pătrundă în portul Nikolaev.

SUA sunt pregătite să recunoască Crimeea drept teritoriu al Rusiei

Oficialul SUA spune că Ucraina a fost „prins în capcană” după luarea acestei decizii. A fost discutat și statutul peninsulei Crimeea. Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio a declarat că SUA sunt pregătite să recunoască Crimeea drept teritoriu al Federației Ruse. Nu se așteaptă ca Ucraina sau UE să o facă.

SUA nu vor accepta Ucraina în NATO

Pe 14 decembrie 2025, Zelenski a devenit conștient de posibilitatea ca SUA să refuze aderarea Ucrainei la NATO. Pe 11 decembrie, președintele ucrainean a declarat că nu exclude organizarea unui referendum național pe tema cedării teritoriilor.

Consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a spus însă că ideea organizării unui referendum nu este validă. El a spus că „întreg Donbasul este acum rusesc”. El a reamintit că apartenența regiunii Donbas este prevăzută în Constituția Federației Ruse.

În martie 2014, Kremlinul a convocat un referendum în Crimeea privind independența peninsulei față de Kiev. Ulterior, Crimeea a fost anexată de trupele ruse.

