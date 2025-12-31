Prima pagină » Știri externe » Dezvăluire NYTimes: Ucraina a acceptat să renunțe la aproximativ 20% din teritoriu în cursul negocierilor cu SUA de la Riad

Dezvăluire NYTimes: Ucraina a acceptat să renunțe la aproximativ 20% din teritoriu în cursul negocierilor cu SUA de la Riad

31 dec. 2025, 14:25, Știri externe
Dezvăluire NYTimes: Ucraina a acceptat să renunțe la aproximativ 20% din teritoriu în cursul negocierilor cu SUA de la Riad

Publicația New York Times a dezvăluit că Ucraina ar fi acceptat să cedeze 20% din teritoriu Rusiei încă de la discuțiile cu delegația SUA de la Riad, desfășurate pe 11 martie 2025. 

Informația a venit de la un oficial american anonim:

„Pentru prima oară, Volodimir Zelenski a declarat în numele poporului său că este pregătit să cedeze 20% din teritoriul Ucrainei pentru un acord de pace”.

Trump a promis de 83 de ori că va încheia războiul în 24 de ore

Înainte să fie reales, Donald Trump a promis de 83 de ori că va încheia războiul în doar 24 de ore. Duminică, președintele a vorbit la telefon cu Vladimir Putin la telefon și s-a întâlnit cu Zelenski la Mar-a-Lago.

Trump a declarat în timpul unei conferințe de presă că s-au făcut „progrese” în discuțiile pentru stabilirea negocierilor pentru pace, iar Zelenski a spus că planul de pace este deja finalizat. Documentele ar urma să fie semnate în ianuarie 2026.

Soarta Ucrainei ar fi fost decisă încă din martie

Discuțiile au avut loc la două săptămâni după cearta din Biroul Oval cu președintele american Donald Trump.  Reprezentantul SUA la ONU, Michael Walz, i-a cerut secretarului Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, să marcheze pe hartă viitoarea frontieră a Ucrainei, informează New York Times.

Umerov a desenat o linie de-a lungul frontului actual, înconjurând centrala nucleară de la Zaporojie și a izolat linia de delimitare a bazinului Kinburn. El a explicat că numai așa le-ar permite vaselor ucrainene să pătrundă în portul Nikolaev.

SUA sunt pregătite să recunoască Crimeea drept teritoriu al Rusiei

Oficialul SUA spune că Ucraina a fost „prins în capcană” după luarea acestei decizii. A fost discutat și statutul peninsulei Crimeea. Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio a declarat că SUA sunt pregătite să recunoască Crimeea drept teritoriu al Federației Ruse. Nu se așteaptă ca Ucraina sau UE să o facă.

SUA nu vor accepta Ucraina în NATO

Pe 14 decembrie 2025, Zelenski a devenit conștient de posibilitatea ca SUA să refuze aderarea Ucrainei la NATO. Pe 11 decembrie, președintele ucrainean a declarat că nu exclude organizarea unui referendum național pe tema cedării teritoriilor.

Consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a spus însă că ideea organizării unui referendum nu este validă. El a spus că „întreg Donbasul este acum rusesc”. El a reamintit că apartenența regiunii Donbas este prevăzută în Constituția Federației Ruse.

În martie 2014, Kremlinul a convocat un referendum în Crimeea privind independența peninsulei față de Kiev. Ulterior, Crimeea a fost anexată de trupele ruse.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Valentin Stan: „Ucraina a pierdut mai multe teritorii din 2022, de când trebuia să fie semnată PACEA”

Recomandarea video

Citește și

ANUL NOU Putin și Medvedev au apărut la televizor și transmit mesaje rușilor de Anul Nou. Ce spun despre războiul din Ucraina
15:55
Putin și Medvedev au apărut la televizor și transmit mesaje rușilor de Anul Nou. Ce spun despre războiul din Ucraina
AFACERI Trump amână lansarea smartphone-ului său auriu. Cât va costa dispozitivul fabricat în SUA și cu ce servicii vine la pachet
15:00
Trump amână lansarea smartphone-ului său auriu. Cât va costa dispozitivul fabricat în SUA și cu ce servicii vine la pachet
CONTROVERSĂ Moscova publică un videoclip cu o dronă care ar fi fost utilizată de Kiev în atacul asupra casei lui Putin. UE acuză Rusia de „sabotare“
13:57
Moscova publică un videoclip cu o dronă care ar fi fost utilizată de Kiev în atacul asupra casei lui Putin. UE acuză Rusia de „sabotare“
NEWS ALERT The Telegraph: Maia Sandu desemnată „Liderul Mondial al Anului”. De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o împiedica la urne
13:30
The Telegraph: Maia Sandu desemnată „Liderul Mondial al Anului”. De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o împiedica la urne
FLASH NEWS Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment
12:31
Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment
LIVE 🚨 Planeta intră în 2026: artificii pe glob, emoții fără granițe. Imaginile magiei Anului Nou, pe Gândul. Numărătoarea inversă a început
12:00
🚨 Planeta intră în 2026: artificii pe glob, emoții fără granițe. Imaginile magiei Anului Nou, pe Gândul. Numărătoarea inversă a început
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Mai puțin de 50 de astfel de plante există pe Pământ. Cât de aproape sunt de a dispărea complet?

Cele mai noi