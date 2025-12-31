Metrorex a anunțat care este programul metroului bucureștean în noaptea de Revelion, în zilele de 1-2 ianuarie, dar și între 5 și 7 ianuarie.
Metrorex a anunțat că, în perioada 1 – 2 ianuarie 2026 și 5 – 7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor valabile pentru zilele de weekend și sărbători legale.
- Magistralele 1, 2, 3 și 5: interval de 9 minute
- Magistrala 4: interval de 12 minute
În noaptea de Revelion, 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026:
- 23:00 – 01:00: trenuri la aproximativ 10 minute
- 01:00 – 05:00: trenuri la circa 20 de minute
Ce autobuze circulă în București în noaptea de Revelion 2026
Societatea de Transport București (STB) anunță că în noaptea de Revelion va introduce linia de autobuz – N41, care va funcționa între terminalele „Piața Presei” și „Ghencea”, cu un interval de circulație de 30 de minute, pe durata nopții de Revelion.
Totodată, călătorii vor avea la dispoziție cele 25 de linii de noapte existente, care vor circula în intervalul orar 23:00 – 05:00, la intervale de succedare de 30 de minute între vehicule.
Acestea sunt liniile de noaptea disponibile în București:
- N101 (Valea Oltului – Piața Unirii 2);
- N102 (Granitul – Piața Unirii 2);
- N103 (Institutul Oncologic – Piața Unirii 2);
- N104 (FAUR – Piața Unirii 4);
- N105 (Vulcan Berceni – Piața Unirii 4);
- N106 (Turnu Măgurele – Piața Unirii 2);
- N107 (C.F.R. Progresul – Piața Unirii 4);
- N108 (Pasaj Colentina – Piața Unirii 2);
- N109 (M Republica – Piața Unirii 2);
- N110 (Cartier Giulești – Piața Unirii 2);
- N111 (Complex Titan – Piața Unirii 4);
- N112 (Piața Reșița – Piața Unirii 4);
- N113 (Mezeș – Piața Unirii 2);
- N114 (Autobaza Alexandria – Piața Unirii 2);
- N115 (Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” – Piața Unirii 2);
- N116 (Valea Ialomiței – Piața Unirii 2);
- N117 (M Străulești – Piața Unirii 2);
- N118 (Zețarilor – Piața Unirii 2);
- N119 (Complex Băneasa – Piața Unirii 2);
- N120 (Șoseaua Fundeni – Piața Unirii 2);
- N121 (Valea Argeșului – Piața Unirii 2);
- N122 (Pantelimon – Piața Unirii 4);
- N1 (Romprim – Bucur Obor – Bd. Banu Manta – Piața Danny Huwe – Romprim);
- N10 (Romprim – Piața Danny Huwe – Bd. Banu Manta – Bucur Obor – Romprim);
- 100 (Piața Unirii 2 – Piața Presei – Aeroportul Internațional „Henri Coandă”)