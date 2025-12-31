Metrorex a anunțat care este programul metroului bucureștean în noaptea de Revelion, în zilele de 1-2 ianuarie, dar și între 5 și 7 ianuarie.

Metrorex a anunțat că, în perioada 1 – 2 ianuarie 2026 și 5 – 7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor valabile pentru zilele de weekend și sărbători legale.

Magistralele 1, 2, 3 și 5: interval de 9 minute

Magistrala 4: interval de 12 minute

În noaptea de Revelion, 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026:

23:00 – 01:00: trenuri la aproximativ 10 minute

01:00 – 05:00: trenuri la circa 20 de minute

Ce autobuze circulă în București în noaptea de Revelion 2026

Societatea de Transport București (STB) anunță că în noaptea de Revelion va introduce linia de autobuz – N41, care va funcționa între terminalele „Piața Presei” și „Ghencea”, cu un interval de circulație de 30 de minute, pe durata nopții de Revelion.

Totodată, călătorii vor avea la dispoziție cele 25 de linii de noapte existente, care vor circula în intervalul orar 23:00 – 05:00, la intervale de succedare de 30 de minute între vehicule.

Acestea sunt liniile de noaptea disponibile în București: