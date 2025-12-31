Prima pagină » Magazin » Mickey Rourke a acumulat datorii de 60.000 de dolari la chirie. Actorul riscă să fie dat afară din casă

31 dec. 2025, 14:31, Magazin
Actorul Mickey Rourke riscă să fie dat afară din casă, după ce a acumulat datorii de 60.000 de dolari la chirie.

Luni, documentele judecătorești au arătat că, în data de 18 decembrie 2025, Rourke a primit o somație în care este anunțat că are trei zile la dispoziție să părăsească locuința, dar nu s-a conformat deciziei, scrie independent.co.uk.

Proprietarul casei, Eric Goldie, solicită plata unor compensații, care să acopere costurile judecătorești, dar și chiria restantă.

Chiria lunară plătită de Rourke pentru casa cu trei dormitoare a crescut recent de la 5.200 la 7.200 de dolari.

Actorul nominalizat la Oscar a vorbit recent despre problemele sale financiare și a fost dat afară din reality show-ul Celebrity Big Brother UK, din cauza comportamentului controversat, inclusiv pe fondul comentariilor sale privind persoanele homosexuale.

