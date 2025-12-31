Sarmale revoluționare. Cu ce poate fi înlocuită varza pentru a prepara un fel de mâncare delicios de iarnă

Iarna, când temperaturile scad, iar activitățile care pot fi făcute afară sunt din ce în ce mai puține, este anotimpul perfect pentru a încerca rețete noi. Ceapa umplută cu carne și orez este unul dintre preparatele inedite, pe care cel mai probabil nu l-ai încercat, și de care te vei îndrăgosti de la prima îmbucătură, propune B1.

De ce ingrediente ai nevoie pentru a prepara ceapa umplută cu carne și orez

4 cepe mari;

200 g orez cu bob rotund;

200 g carne tocată (amestec vită și porc);

1 ardei roșu;

1 legătură de pătrunjel;

1 ceapă;

3 căței de usturoi;

1 morcov;

2 linguri pastă de tomate;

500 ml sos de roșii;

sare și piper după gust.

Cum se prepară

Primul pas este curățarea cepelor de coajă și crestarea lor bază, astfel încât foile să se poată desprinde ulterior. Cepele se pun la fiert în apă cu sare. Acest proces ar trebui să dureze în jur de 20 de minute sau până când straturile se înmoaie și devin ușor de manevrat.

În paralel, se pregătește umplutura. Într-un bol încăpător se pun carnea tocată, orezul spălat, ardeiul roșu tăiat cubulețe, ceapa mărunțită, usturoiul zdrobit, morcovul dat pe răzătoare și pătrunjelul tocat. Se adaugă pasta de tomate, sare și piper, apoi se amestecă bine toate ingredientele până la omogenizare.

După ce cepele au fiert, foile se desprind cu atenție. Compoziția se adaugă pe fiecare foaie care, ulterior, se rulează. Fiecare rulou se va așeza pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, apoi se va unge cu puțin ulei. Deasupra se toarnă sosul de roșii amestecat cu puțină apă.

Rulourile se acoperă cu o hârtie de copt umezită, iar tava este gata de băgat la cuptor, timp de aproximativ 60-70 de minute. Înainte ca tava să fie introdusă, cuptorul trebuie preîncălzit la 180°C.

Preparatul a făcut furori pe TikTok, nu doar pentru ingeniozitate sa și ușurința cu care se prepară, dar și pentru combinația de arome și texturi. Dulceața naturală a cepei se îmbină perfect cu gustul orezului și al cărnii, rezultând într-un fel de mâncare inconfundabil care, atenție, poate crea dependență.

