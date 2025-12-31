Prima pagină » Actualitate » Probele ANSVSA confirmă infestarea cu Listeria şi pe somonul din România. Ocean Fish a fost amendată şi s-a dispus rechemarea produselor vândute

Luiza Dobrescu
31 dec. 2025, 14:17, Actualitate
În urmă cu o lună, Ungaria lansa un semnal de alarmă cu privire la o alertă alimentară provenită din România. Un lot de somon distribuit de firma Ocean Fish, cu sediul în Ilfov, a pus pe piaţă marfă infestată cu Listeria. Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a prelevat probe din cadrul societăţii, iar rezultatele au sosit abia acum. 

Gândul a transmis solicitări pentru puncte de vedere mai multor instituţii abilitate care ar fi putut să participe la controlul celor de la ANSVSA, inclusiv firmei în cauză, însă până în acest moment răspunsurile primite au fost dintre acelea care pasau responsabilitatea în sarcina Autorităţii Sanitar Veterinare.

Într-un final, a sosit şi răspunsul din partea acestei instituţii care justifică faptul că alerta alimentară semnalată de Ungaria nu era şi în România. Însă, după ce au prelevat probe din marfa din ţară, au constatat că situaţia se confirmă şi în România.

Potrivit celor de la ANSVSA, în baza buletinului de analiză, reiese că „loturile de produse incriminate au fost comercializate de unitatea SC Ocean Fish SRL doar în Ungaria, nu și în România sau alte state membre UE sau țări terţe, motiv pentru care nu există afiş de rechemare pe site-ul ANSVSA; menționăm ca secțiunea „Rechemare” de pe site-ul ANSVSA este dedicată consumatorilor din România, fiind astfel postate doar rechemările produselor comercializate pe piaţa naţională”.

Ce spune buletinul de analiză

Organele de control au dispus prelevarea de probe la societatea în cauză, iar în urma analizelor de laborator suspiciunile au fost confirmate şi pe marfa aflată în spaţiul de producţie al firmei din România, cu sediul în Ilfov.

„În cadrul verificărilor efectuate la unitatea SC Ocean Fish SRL de către inspectorii DSVSA IF, au fost prelevate probe din diverse produse gata de consum si au fost efectuate teste de sanitație în vederea determinării Listeria monocytogenes; de asemenea, au fost dispuse acțiuni de igienizare/dezinfecție a spaţiilor de producție și de depozitare cu o societate specializată si a fost aplicată sancțiune contravenţională, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Ca urmare a acţiunilor de prelevare realizate la suspiciune conform celor menționate mai sus, a fost emis un buletin de analiză cu rezultat neconform (detecţie Listeria monocytogenes) pentru un lot de File de somon Norvegian marinat 100 g (LOT 17012026, data fabricaţiei 19.11.2025, data expirării 17.01.2026) care a fost distribuit doar în România si pentru care s-a iniţiat notificare de alertă la nivel naţional; au fost dispuse măsuri de retragere și rechemare de la consumatorii români pentru a-i atenționa asupra produsului neconform, prin intermediul afișului de rechemare postat pe site-ul ANSVSA, pe rețelele sociale și cat si în magazinele unde acesta a fost comercializat”, mai spun cei de la ANSVSA, într-un comunicat, pentru Gândul.

Măsuri valabile doar în cazul acelor produse care nu au fost deja consumate de către aceia care le-au cumpărat până să afle că sunt infestate cu Listeria.

Cele mai noi