(P) 5 secrete ale unui frigider eficient energetic

Cum te asiguri că ai un frigider eficient din punct de vedere energetic? Astăzi dorim să-ți spunem cinci secrete care au legătură cu eficiența energetică crescută a frigiderului, așadar urmărește-ne până la final.

Un frigider trebuie să aibă un interior stabil

Stabilitatea temperaturii din interior este importantă dacă îți dorești un frigider eficient energetic. Se vorbește rar despre asta, deși este unul dintre factorii principali care determină cât de des și cât de mult trebuie să lucreze compresorul.

Un frigider care are o temperatură interioară constantă consumă mai puțină energie decât unul în care variațiile sunt frecvente. De fiecare dată când deschizi ușa, aerul rece iese, iar cel cald intră. Compresorul este nevoit să recupereze diferența, lucru care îi solicită motorul și duce la consum de energie suplimentar.

Pentru a menține o stabilitate termică bună, este important să ai frigiderul suficient de plin, dar nu înghesuit. Mâncarea și recipientele rețin frigul și îl eliberează treptat, acționând ca un tampon termic. Dacă frigiderul este prea gol, fiecare deschidere provoacă o pierdere mare de temperatură. Dacă este prea plin, fluxul de aer rece este blocat, iar temperatura va fi diferită în fiecare colț al frigiderului.

O metodă utilă este să folosești câteva recipiente cu apă în zonele libere. Acestea se răcesc și ajută frigiderul să își păstreze temperatura stabilă cu un consum mai mic. Poate părea un detaliu minor, dar efectul se acumulează în timp și poate face diferența.

Aerul din jurul aparatului contează mai mult decât poziția în bucătărie

Un alt secret, deseori neglijat, este spațiul de ventilare din jurul frigiderului. Oricât de performant ar fi un frigider, eficiența lui scade dacă nu are destul loc să evacueze căldura generată în timpul funcționării.

Mulți oameni amplasează frigiderul lipit de mobilier sau de perete, din motive estetice. Arată ordonat și compact, dar eficiența scade. Motorul lucrează mai intens pentru a elimina căldura, iar consumul crește.

Asigură-te că între frigider și perete sau între frigider și mobilă există o distanță de câțiva centimetri. Dacă spațiul nu-ți permite, pentru că ai o bucătărie mică, poți instala un mic ventilator silențios în zona din spate a frigiderului.

Acesta nu trebuie să funcționeze permanent, ci doar câteva ore pe zi sau atunci când aparatul pare încălzit. Fluxul de aer suplimentar reduce efortul compresorului, motive pentru care consumul scade fără să intervii în funcționarea internă a aparatului.

Evită, de asemenea, să amplasezi frigiderul în zone în care ajunge soarele.

Garniturile de etanșare au și ele nevoie de mentenanță

Garniturile de etanșare, adică garniturile de la ușă au și ele nevoie de mentenanță și îngrijire. Deși doar niște benzi banale din plastic care nici măcar nu ies în evidență, au un rol important în etanșare și eficiență energetică.

Dacă nu etanșează perfect, aerul rece iese constant, chiar și atunci când ușa este închisă. Compresorul va compensa această pierdere fără oprire, iar consumul de energie va fi mai mare.

Pentru a menține garnitura într-o formă bună, trebuie curățată periodic cu apă caldă și puțin detergent. Praful, grăsimea sau resturile lipicioase pot reduce contactul perfect dintre garnitură și rama metalică. În timp, materialul se poate usca, ceea ce duce la apariția unor zone rigide care nu se mai mulează corect.

Un truc simplu pentru întreținere este aplicarea periodică a unei pelicule fine de ulei mineral sau vaselină specială pentru electrocasnice. Aceasta păstrează flexibilitatea materialului și prelungește durata de viață a garniturii.

Poți testa ușor etanșeitatea folosind o foaie de hârtie. Introdu hârtia între garnitură și ușă, apoi închide. Dacă poți trage foaia fără rezistență, garnitura are o problemă și trebuie înlocuită sau ajustată. Mulți utilizatori nu realizează cât de mult poate costa o garnitură slăbită. Uneori, doar acest aspect poate dubla durata de funcționare a compresorului într-o zi.

Organizarea internă inteligentă reduce ciclurile de lucru

Eficiența energetică a frigiderului este influențată și de modul în care organizezi frigiderul. Ușa, de exemplu, este cea mai caldă parte a frigiderului, ca urmare este mai potrivită pentru băuturi, condimente și alimente care nu sunt atât de sensibile la variațiile de temperatură.

Dacă vei pune lapte în ușa frigiderului sau produse din carne, salam, șuncă etc, frigiderul va compensa în mod constant pierderile, consumând mai multă energie.

Cele mai stabile din punct de vedere termic sunt rafturile din centru. Sertarele, care pot fi jos sau sus, sunt cele mai potrivite pentru fructe și legume. Asta pentru că în aceste zone umiditatea este controlată.

Aranjarea corectă a alimentelor în frigider te va ajuta să te bucuri nu doar de alimente mai proaspete care pot fi păstrate pe o perioadă mai lungă de timp. Aranjarea corectă a alimentelor în frigider te va ajuta să reduci consumul de energie.

Strategia de utilizare influențează consumul la fel de mult ca puterea aparatului

Nu în ultimul rând, trebuie să vorbim și despre comportamentul de zi cu zi. Nu este vorba doar de ce frigider ai, ci și de cum îl folosești. Un frigider eficient energetic nu este doar un aparat bun, ci și rezultatul unor ritualuri mici, aplicate constant.

Un exemplu important este răcirea alimentelor înainte de a le pune în frigider. Dacă introduci mâncare caldă, acesta va consuma mult mai mult pentru a o aduce la temperatura potrivită. Ideal ar fi să aștepți măcar treizeci de minute sau până când alimentele ajung la temperatura camerei.

La fel de important este să verifici periodic articolele pe care nu le mai folosești. Un frigider aglomerat cu recipiente inutile îngreunează circulația aerului și determină uzura forțată a compresorului. O curățenie rapidă o dată pe săptămână menține ordinea și eficiența.

Un alt obicei util este să eviți deschiderile repetate. Dacă trebuie să gătești, asigură-te că iei toate alimentele de care ai nevoie în același timp, fără a deschide ușa frigiderului de fiecare dată când ai nevoie de ceva.

În cele din urmă, verifică setările. Mulți utilizatori păstrează au un frigider care are temperaturi prea scăzute, fără motiv. Pentru majoritatea alimentelor, patru grade în zona centrală sunt suficiente. Un grad în minus poate crește consumul cu câteva procente, fără beneficii reale pentru conservare.

Sursă foto – unsplash.com