Capitala, sub Cod Alb. Arterele secundare sunt aproape paralizate de zăpadă, iar pe bulevardele mari se circulă cu dificultate. Pe Aeroportul Otopeni intervin utilajele. Imagini cu „cel mai crunt episod de iarnă” în București

Ruxandra Radulescu
17 feb. 2026, 23:04, Vremea

Capitala se confruntă în această noapte cu cel mai sever episod de vreme rea din această iarnă, iar zăpada deja a început să se aștearnă pe străzi și pe carosabil. Nămeții ating deja câțiva centimetri, iar vizibililitatea este redusă din cauza zăpezii viscolite.

Zăpada s-a depus și pe aeroportul Aeroportul Otopeni, iar autoritățile au ieșit cu autoutilaje ca să dea la o parte stratul de omăt.

Ninsoare, ger și temperaturi sub pragul înghețului, aceasta este atmosfera din București, marți seară, în cea mai aprigă noapte de iarnă a anului.

În centrul orașului, zăpada atinge deja câțiva centimetri pe arterele principale, cum ar fi Calea Victoriei.

În Piața Universității ninge viscolit și se preconizează că până dimineață, zăpada se va depune într-un strat gros. Cu toate acestea, câțiva trecători s-au oprit să surprindă imaginile de iarnă autentică.

În apropiere de Piața Universității, mașinile circulă cu dificultate din cauza zăpezii de pe carosabil.

Ninsoarea a făcut străzile din București aproape impracticabile și se recomandă ca șoferii să nu se încumete la drum.

În apropiere de kilometrul zero al Bucureștiului, ninge din abundență.

Unele zone din centrul Capitalei nu și-a făcut apariția niciun utilaj, iar zăpada se depunde rapid pe străzi și mașinile parcate.

Șeful DSU Raed Arafat a declarat pentru Gândul că episodul de vreme rea va dura până miercuri la ora prânzului.

„Vom vedea care vor fi efectele în cursul nopții. Riscurile normal că există. Vor fi cazuri la care vom ajunge mai târziu pentru că vor fi zăpezi de până la 50 de cm conform informațiilor”, avertizează șeful DSU.

NEWS ALERT Alerte în toată țara pentru „cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta”. Raed Arafat, pentru Gândul: „Zăpezi de până la 50 de cm în Capitală”. Comitet de urgență în București
19:35
Alerte în toată țara pentru „cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta”. Raed Arafat, pentru Gândul: „Zăpezi de până la 50 de cm în Capitală”. Comitet de urgență în București
NEWS ALERT ANM plasează Capitala și 12 județe sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. În București, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 50 de cm
11:34
ANM plasează Capitala și 12 județe sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. În București, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 50 de cm
METEO Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară
08:49
Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară
METEO Codul Galben de ninsori pune stăpânire peste România. Ce anunță meteorologii
14:20, 16 Feb 2026
Codul Galben de ninsori pune stăpânire peste România. Ce anunță meteorologii
VIDEO După un weekend cu temperaturi de primăvară, ploile și ninsorile revin în țară. Elena Mateescu, director ANM, ne spune cum va fi vremea
11:11, 16 Feb 2026
După un weekend cu temperaturi de primăvară, ploile și ninsorile revin în țară. Elena Mateescu, director ANM, ne spune cum va fi vremea
METEO Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
07:33, 16 Feb 2026
Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii”
22:30
Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii”
FLASH NEWS Ilie Bolojan, întrebat ce ar schimba la modul în care guvernează țara: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”
22:04
Ilie Bolojan, întrebat ce ar schimba la modul în care guvernează țara: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
ULTIMA ORĂ Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Ce au discutat
21:43
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Ce au discutat
FLASH NEWS Bolojan promite că românii vor face mai mulți copii: „Cu cât vom reuși să avem servicii mai bune și oportunități pentru tinerii, numărul celor care rămân în țară crește și crește rata natalității”
21:31
Bolojan promite că românii vor face mai mulți copii: „Cu cât vom reuși să avem servicii mai bune și oportunități pentru tinerii, numărul celor care rămân în țară crește și crește rata natalității”
TAXE Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor
21:24
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor

