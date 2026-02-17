Capitala se confruntă în această noapte cu cel mai sever episod de vreme rea din această iarnă, iar zăpada deja a început să se aștearnă pe străzi și pe carosabil. Nămeții ating deja câțiva centimetri, iar vizibililitatea este redusă din cauza zăpezii viscolite.

Zăpada s-a depus și pe aeroportul Aeroportul Otopeni, iar autoritățile au ieșit cu autoutilaje ca să dea la o parte stratul de omăt.

Ninsoare, ger și temperaturi sub pragul înghețului, aceasta este atmosfera din București, marți seară, în cea mai aprigă noapte de iarnă a anului.

În centrul orașului, zăpada atinge deja câțiva centimetri pe arterele principale, cum ar fi Calea Victoriei.

În Piața Universității ninge viscolit și se preconizează că până dimineață, zăpada se va depune într-un strat gros. Cu toate acestea, câțiva trecători s-au oprit să surprindă imaginile de iarnă autentică.

În apropiere de Piața Universității, mașinile circulă cu dificultate din cauza zăpezii de pe carosabil.

Ninsoarea a făcut străzile din București aproape impracticabile și se recomandă ca șoferii să nu se încumete la drum.

În apropiere de kilometrul zero al Bucureștiului, ninge din abundență.

Unele zone din centrul Capitalei nu și-a făcut apariția niciun utilaj, iar zăpada se depunde rapid pe străzi și mașinile parcate.

Șeful DSU Raed Arafat a declarat pentru Gândul că episodul de vreme rea va dura până miercuri la ora prânzului.

„Vom vedea care vor fi efectele în cursul nopții. Riscurile normal că există. Vor fi cazuri la care vom ajunge mai târziu pentru că vor fi zăpezi de până la 50 de cm conform informațiilor”, avertizează șeful DSU.

FOTO: GÂNDUL

