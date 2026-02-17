Mihai Tentea și George Iordache au făcut senzație la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, reușind să se claseze pe poziția a cincea, în manșele cu numărul 3 și 4 în proba de bob-2, potrivit Prosport.

Este cea mai bună clasare din ultimii 60 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob, în contextul în care România nu are piste de bob. Mihai Tentea și George Iordache au încheiat cu timpul 3:42.37, având parte de o evoluție extrem de bună.

Așadar, cei doi sportivi din țara noastră au înregistrat o performanță uriașă, ținând cont că România nu mai reușise așa ceva din anul 1972, atunci când echipajul format din Ion Panțuru și Ion Zangor reușea să se claseze tot pe poziția a cincea.

De menționat este că România a obținut singura medalie din istoria participărilor la Jocurile Olimpice de iarnă tot la bob-2, la ediția din 1968.

Clasamentul final

Clasamentul final al probei de bob-2 a fost dominat de sportivii din Germania, care au reușit să ocupe primele trei poziții.

Johannes Lochner și Georg Fleischhauer (Germania) – 3:39,70 Francesco Friedrich și Alexander Schüller (Germania) – 3:41,04 Adam Ammour și Alexander Schaller (Germania) – 3:41,52 Frankie del Duca și Joshua Williamson (SUA) – 3:41,96 Mihai Tentea și George Iordache (Româia) – 3:42,37 Michael Vogt și Amadou Ndiaye (Elveția) – 3:42,60 Patrick Baumgartner și Robert Mircea (Italia) – 3:42,67 Jekabs Kalenda și Matiss Miknis (Letonia) – 3:42,68 Markus Treichl și Daniel Bertschler (Austria) – 3:43,01 Romain Heindrich și Dorian Hauterville (Franța) – 3:43,32 Dave Wesselink și Jelen Franjic (Olanda) – 3:43,32 Brad Hall și Taylor Lawrance (Marea Britanie) – 3:43,43 Jinsu Kim și Hyeonggeun Kim (Coreea de Sud) – 3:43,60 Cedric Follador și Luca Rolli (Elveția) – 3:43,81 Timo Rohner și Tim Annen (Elveția) – 3:43,82 Sun Kaizhi și An Ta (China) – 3:44,17 Chunjian Li și Jielong Ye (China) – 3:44,59 Taylor Austin și Shaquille Murray-Lawrance (Canada) – 3:44,60 Suk Youngjin și Chae Byungdo (Coreea de Sud) – 3:44,61 Martin Kranz și David Tschoffen (Liechtenstein) – 3:44,93

