Prima pagină » Actualitate » Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Ce au discutat

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Ce au discutat

17 feb. 2026, 21:43, Actualitate
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Ce au discutat

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Iată ce au discutat.

Azi, la sediul FBI din Washington a avut loc o întâlnire între Cătălin Predoiu și o delegație a conducerii FBI, formată din directorul FBI, Kash Patel, adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan. Această întâlnire a reprezentat o dezvoltare a unei discuți anterioare, din luna decembrie, la Washington D.C, între Predoiu și directorul FBI, Patel.

Ministerul Afacerilor Interne a postat pe facebook temele de discuție.

„În cadrul întâlnirii, discuțiile s-au axat pe dezvoltarea concretă a modalităților de cooperare operativă în cadrul unor echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI privind combaterea grupurilor de criminalitate internațională organizată, a traficului de droguri, combaterea migrației ilegale, a traficului de persoane, a cybercriminalității și a terorismului.
De asemenea, s-a convenit dezvoltarea unor programe de formare profesională și specializare comună, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei de Poliție a FBI de la Quantico”.

Cătălin Predoiu a declarat că MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor și a comunităților din România și SUA față de cele mai grave forme de criminalitate internațională.

„MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor și a comunităților din România și SUA față de cele mai grave forme de criminalitate internațională. Am convenit cu conducerea FBI să dezvoltăm această cooperare și am discutat modalitățile concrete de a o face. Am discutat și am convenit cu conducerea FBI propunerile concrete privind mai multe formate de cooperare, pe care le-am avansat ulterior întâlnirii din decembrie 2025 cu directorul FBI, Kash Patel. Obiectivul MAI este creșterea gradului de siguranță publică în România. Cooperarea cu FBI servește acestui obiectiv, după cum aduce valoare adăugată pentru colegii și prietenii din FBI în atingerea propriilor obiective. Prin aceste două întâlniri, cea din decembrie și cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

Autorul recomandă:

Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin
20:54
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin
CONTROVERSĂ Ștefan Popescu, ironii la adresa lui Nicușor Dan după valul de schimbări din ambasade
20:49
Ștefan Popescu, ironii la adresa lui Nicușor Dan după valul de schimbări din ambasade
METEO A fost activat centrul de urgență, din cauza vremii severe din București. Ce situații de risc au apărut
19:34
A fost activat centrul de urgență, din cauza vremii severe din București. Ce situații de risc au apărut
ACTUALITATE Merge și în Belgia. Un antreprenor român a încasat bani frumoși pentru un proiect imobiliar nefinalizat
18:31
Merge și în Belgia. Un antreprenor român a încasat bani frumoși pentru un proiect imobiliar nefinalizat
ACTUALITATE Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
17:48
Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cercetătorii români au descoperit o bacterie rezistentă la 10 antibiotice în Peștera Scărișoara
FLASH NEWS Bolojan anunță ce se întâmplă cu propunerea eliminării normei de hrană pentru militari. A fost propusă de colegul său de partid, ministrul de Finanțe
21:11
Bolojan anunță ce se întâmplă cu propunerea eliminării normei de hrană pentru militari. A fost propusă de colegul său de partid, ministrul de Finanțe
EDITORIAL Patrick André de Hillerin: Iancu Brânză, creierul economic al unui premier fără suflet
20:57
Patrick André de Hillerin: Iancu Brânză, creierul economic al unui premier fără suflet
FLASH NEWS „Apele Române” se spală pe mâini de dezastrul din Argeș, după golirea barajului Vidraru. Pe cine aruncă vină
20:54
„Apele Române” se spală pe mâini de dezastrul din Argeș, după golirea barajului Vidraru. Pe cine aruncă vină
PACE ÎN UCRAINA Scandal în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite
20:46
Scandal în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite
CONTROVERSĂ Retailerul Shein riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Care sunt motivele pentru care UE vrea să taxeze compania chineză
20:15
Retailerul Shein riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Care sunt motivele pentru care UE vrea să taxeze compania chineză
FLASH NEWS Două tablouri de Nicolae Grigorescu, din colecția fostului ministru Darius Vâlcov, vândute cu peste 300.000 de euro la licitație
20:09
Două tablouri de Nicolae Grigorescu, din colecția fostului ministru Darius Vâlcov, vândute cu peste 300.000 de euro la licitație

Cele mai noi

Trimite acest link pe