Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, întrebat ce ar schimba la modul în care guvernează țara: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”

Ruxandra Radulescu
17 feb. 2026, 22:04, Știri politice

Ilie Bolojan a fost întrebat, într-un interviu la TVR 1, ce anume ar schimba la modul în care și-a îndeplinit rolul de premier până la acest moment. Șeful Executivului a răspuns: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”.

Ilie Bolojan pare că a fost prins cu garda jos, în cadrul unui interviu, care a avut loc marți seară la televiziunea națională.

Moderatorul l-a întrebat pe premier, cunoscut pentru discursul său despre „austeritate și tăieri”, ce ar schimba la modul în care și-a desfășurat activitatea.

llie Bolojan a răspuns cu franchețe:

„Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”, a afirmat premierul.

Jurnalistul de la TVR 1 i-a ridicat la fileu un răspuns ce i-ar fi permis premierului să-și reformuleze răspunsul

„Mă gândesc că poate vreți să schimbați ceva la comunicare”, a menționat gazda emisiunii.

Bolojan a stat ferm pe poziții și a subliniat:

„Nu cred în etichete”

FOTO: Mediafax

