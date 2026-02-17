Ilie Bolojan, întrebat ce ar schimba la modul în care guvernează țara: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”

Ilie Bolojan a fost întrebat, într-un interviu la TVR 1, ce anume ar schimba la modul în care și-a îndeplinit rolul de premier până la acest moment. Șeful Executivului a răspuns: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”.
Ilie Bolojan pare că a fost prins cu garda jos, în cadrul unui interviu, care a avut loc marți seară la televiziunea națională.
Moderatorul l-a întrebat pe premier, cunoscut pentru discursul său despre „austeritate și tăieri”, ce ar schimba la modul în care și-a desfășurat activitatea.
llie Bolojan a răspuns cu franchețe:
„Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”, a afirmat premierul.
Jurnalistul de la TVR 1 i-a ridicat la fileu un răspuns ce i-ar fi permis premierului să-și reformuleze răspunsul
„Mă gândesc că poate vreți să schimbați ceva la comunicare”, a menționat gazda emisiunii.
Bolojan a stat ferm pe poziții și a subliniat:
„Nu cred în etichete”
