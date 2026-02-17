Prima pagină » Vremea » Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare

18 feb. 2026, 00:00
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare.

Potrivit meteorologilor Accuweather, primăvara va veni în Capitală pe data de 20 martie 2026. De atunci, temperaturile vor fi în creștere, cu 15 grade ziua și 5 grade pe timpul nopții.

Mai mult, în prima zi de aprilie, temperaturile vor urca la 18 grade.

Luna martie în Capitală este cunoscută ca fiind destul de imprevizibilă, fiind perioada de trecere de la iarnă la primăvară.

Cea mai ridicată temperatură (maxima absolută) a fost stabilită pe 31 martie 2024, când temperatura a atins 27 de grade Celsius la stația meteo din București.

Cea mai scăzută temperatură ca minimă absolută a fost înregistrată în ianuarie 1942, de minus 32,2 grade în Capitală.

Luna martie poate aduce geruri de minus 18 grade în anii excepționali.

Chiar dacă cel mai mare viscol istoric a avut loc în februarie 1954, iată că și în 2018 a nins semnificativ în Capitală, paralizând orașul.

Accuweather are o istorie de 64 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather

Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe

