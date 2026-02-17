Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii”

Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii”

Serdaru Mihaela
17 feb. 2026, 22:30, Marius Tucă Show

În emisiunea „Marius Tucă Show” , fostul premier Viorica Dăncilă a exprimat două sentimente contradictorii față de prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Pe de o parte, Viorica Dăncilă se bucură că România participă la acest eveniment internațional. Pe de altă parte, subliniază că șeful statului merge doar ca observator, fără drept de vot sau de a lua cuvântul.

„Știți, acum am două sentimente contradictorii. Unul este un sentiment de mulțumire că participă România la acest eveniment. Celălalt este legat de faptul că președintele nu știe ce se întâmplă la acel eveniment. În calitate de observator, domnul președinte nu are drept la vot, nu ia cuvântul, primește documente și informații, dar nu are dreptul să spună opinia pe aceste documente. Partea bună este că are aceste documente și informații, știe cam ce se decide în cadrul Consiliului pentru Pace, dar dânsul nu va avea niciun cuvânt de spus” , afirmă Viorica Dăncilă

Lipsa mandatului parlamentar, exemplul Giorgiei Meloni

Viorica Dăncilă a comparat situația cu cea a premierului italian Giorgia Meloni, care a cerut explicit mandat de la parlamentul Italiei înainte de a participa ca observator

„Are un mandat de la Parlament, uitați-vă ce a făcut Meloni. S-a dus în Parlament și a cerut mandat pe temele importante. Adică ar putea să facă și Nicușor, da?”, a întrebat retoric invitatul emisiunii.

Analiza a continuat cu două aspecte suplimentare. Mai întâi, Dăncilă a acuzat ambasadorul României la Washington că „nu are niciun fel de valoare pentru România”, nereușind să organizeze întâlniri pentru președinte. Apoi, a avertizat că Nicușor Dan va fi întrebat inevitabil despre poziția României pe teme de interes pentru administrația Trump, precum pacea în Ucraina.

„Ce face domnul președinte? Merge pe coaliția de voință care vrea război în continuare? Sau merge pe programul de pace pe care îl expune președintele Trump? Ce mandat are dânsul pentru a răspunde la toate aceste lucruri?”, a concluzionat Dăncilă.

