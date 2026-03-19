(P) 8 tipuri de panouri sandwich și ce trebuie să știi despre ele

19 mart. 2026, 12:35, Diverse
Panourile sandwich au devenit o soluție frecventă pentru construcții rapide, bine izolate și ușor de pus în operă. Le vezi la hale industriale, depozite, spații comerciale, anexe gospodărești sau chiar la locuințe modulare. Dacă vrei să ridici o construcție eficientă energetic și să controlezi costurile, merită să înțelegi diferențele dintre tipurile disponibile.

Mai jos găsești 8 tipuri de panouri sandwich, grupate după utilizare și materialul izolator, cu explicații clare despre unde se potrivesc și ce trebuie să verifici înainte de montaj.

Ce sunt panourile sandwich și cum funcționează

Un panou sandwich este un element prefabricat alcătuit din trei straturi: două fețe exterioare rigide și un miez termoizolant la interior. Fețele sunt realizate, de regulă, din tablă din oțel zincat și vopsit, iar miezul poate fi din poliuretan (PUR), poliizocianurat (PIR), vată minerală, polistiren expandat (EPS) sau extrudat (XPS).

Această structură oferă:

  • rezistență mecanică bună la greutate redusă;
  • izolație termică și fonică;
  • montaj rapid, direct pe structură metalică sau din lemn.

Grosimea panourilor variază, în general, între 40 și 250 mm. Pentru utilizare uzuală la clădiri rezidențiale, grosimile de 80–120 mm oferă rezultate stabile din punct de vedere termic, în funcție de zona climatică.

Dacă vrei mai multe detalii tehnice despre structură și utilizare, poți consulta și explicațiile generale despre sandwich panel.

Tipuri de panouri sandwich în funcție de utilizare

1. Panouri sandwich de perete

Acestea se folosesc pentru închideri verticale, atât la exterior, cât și la interior. Le montezi pe structură metalică sau din lemn, cu șuruburi autoforante și accesorii dedicate pentru colțuri și îmbinări.

Dacă analizezi opțiuni concrete de panouri Sandwich de perete, urmărește:

  • tipul materialului izolator (de exemplu, PUR);
    grosimea tablei feței interioare și exterioare;
    coeficientul de transfer termic.

Pentru zone cu ierni moderate, alege un panou cu material izolator eficient (de exemplu, PUR) și un coeficient de transfer termic adecvat, corespunzător unei grosimi de aproximativ 80–100 mm.

În zone montane sau cu temperaturi scăzute pe termen lung, optează pentru un panou cu performanță termică superioară, echivalentă unei grosimi de 100–120 mm și unui coeficient de transfer termic mai redus.

2. Panouri sandwich pentru acoperiș

Aceste panouri au profil trapezoidal și permit scurgerea eficientă a apei. Montează-le cu o pantă minimă recomandată de producător (de regulă peste 7%) și folosește șuruburi cu garnitură EPDM pentru etanșare.

Le întâlnești la:

  • hale industriale;
  • spații comerciale;
  • anexe gospodărești;
  • unele locuințe cu arhitectură simplă.

Verifică încărcările din zăpadă specifice zonei tale și dimensionează structura de rezistență în consecință.

3. Panouri sandwich tip țiglă

Acestea combină aspectul unei învelitori clasice cu izolația integrată. Le alegi dacă vrei un acoperiș cu estetică apropiată de țigla metalică, dar cu montaj mai rapid.

Sunt potrivite pentru:

  • case unifamiliale;
  • cabane;
  • extinderi sau mansardări.

Prin montarea unui singur element obții și învelitoare, și termoizolație, ceea ce reduce timpul de execuție.

4. Panouri sandwich frigorifice

Se folosesc pentru camere frigorifice și spații unde trebuie să menții temperaturi controlate. Au grosimi mai mari, între 120 și 250 mm.

Pentru temperaturi negative constante, alege panouri de minimum 150 mm, cu miez din PUR sau PIR. Respectă normele sanitare și cere documentația tehnică privind coeficientul de transfer termic și etanșeitatea îmbinărilor.

Tipuri de panouri sandwich în funcție de materialul izolator

5. Panouri cu spumă poliuretanică (PUR)

PUR oferă o izolație termică bună la un cost accesibil. Coeficientul de conductivitate termică se situează, în general, între 0,023 și 0,028 W/mK.

Le poți utiliza pentru:

  • hale industriale;
  • spații comerciale;
  • locuințe cu regim redus de înălțime.

Pentru majoritatea proiectelor obișnuite, reprezintă o alegere echilibrată între preț și performanță.

6. Panouri cu poliizocianurat (PIR)

PIR are performanță termică ușor superioară față de PUR și comportament mai bun la foc. Conductivitatea poate ajunge la aproximativ 0,021–0,023 W/mK.

Alege PIR dacă:

  • urmărești o clasă mai bună de reacție la foc;
  • vrei aceeași izolație la o grosime mai mică;
  • proiectul impune cerințe mai stricte de siguranță.

7. Panouri cu vată minerală

Vata minerală este incombustibilă (clasa A1 de reacție la foc) și oferă izolare fonică ridicată. Le vezi des în clădiri industriale sau spații unde normele de protecție la incendiu sunt stricte.

Ține cont că aceste panouri sunt mai grele. Verifică structura de rezistență și calculează încărcările suplimentare înainte de montaj.

8. Panouri cu EPS sau XPS

EPS și XPS sunt soluții mai economice. Se potrivesc pentru anexe, garaje sau construcții ușoare.

  • EPS are cost redus și izolație termică decentă.
  • XPS rezistă mai bine la umezeală și la compresiune.

Nu le alege pentru spații cu cerințe ridicate de protecție la foc, decât dacă proiectul permite acest lucru conform normelor.

Ce trebuie să știi despre montaj

Un montaj corect influențează direct durabilitatea construcției. Respectă câțiva pași simpli:

  • Verifică alinierea și planeitatea structurii înainte de fixare.
  • Montează primul panou cu atenție, deoarece el stabilește linia întregului perete sau acoperiș.
  • Fixează șuruburile la distanțele recomandate de producător.
  • Etanșează îmbinările cu benzi și accesorii compatibile.
  • Montează profile de închidere la colțuri și la bază.

Pentru construcții mici, cu experiență minimă în bricolaj, poți realiza montajul pe cont propriu. La hale, spații comerciale sau proiecte cu cerințe tehnice speciale, consultă un inginer sau o echipă specializată.

Avantaje și limite

Panourile sandwich reduc timpul de execuție și integrează într-un singur element rezistența și izolația. Greutatea redusă scade presiunea pe fundație, iar costurile totale pot fi mai mici decât la zidăria tradițională.

În același timp, trebuie să:

  • protejezi panourile de lovituri mecanice;
  • asiguri etanșarea corectă a rosturilor;
  • alegi grosimea potrivită pentru climatul din zona ta.

Analizează proiectul, verifică normele locale de construcție și cere documente tehnice înainte de achiziție. Astfel alegi tipul de panou sandwich potrivit și construiești corect, fie că ridici o hală, un garaj sau o locuință.

Recomandarea video

