Moscova este pregătită să discute direct cu Europa pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar nu va iniția dialogul ea însăși, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, scrie TASS.

„Nu cerem ca Europa să fie implicată în procesul de negocieri. Răspunsul președintelui Putin ar trebui luat în considerare în funcție de disponibilitatea noastră [de a construi dialog], dar nu vom implora și nu vom urmări niciodată pe nimeni”, a subliniat Lavrov într-o conferință de presă care a urmat reuniunii ministeriale BRICS din New Delhi, India.

Lavrov a precizat, de asemenea, că „europenii au un palmares slab în ceea ce privește capacitatea lor de a încheia acorduri”.

„Au avut șansa de a contribui la soluționarea conflictului din Ucraina. Am menționat deja acest lucru. Prima dată a fost în februarie 2014, când a avut loc o lovitură de stat [în Ucraina], încălcând acordurile anterioare; a doua oară a fost în februarie 2015, când au fost semnate Acordurile de la Minsk”, a specificat înaltul diplomat rus. „În ambele ocazii, europenii trebuiau să acționeze ca garanți, dar nu și-au îndeplinit rolul de garanți și mediatori onești”, a conchis acesta.

Recent, oficialii europeni au început să discute despre posibilitatea de a redeschide canalele de dialog direct cu Moscova. În prezent, liderii Uniunii Europene explorează diverse strategii și caută persoana potrivită pentru a purta discuții cu Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a confirmat că președintele rus este dispus să discute cu toată lumea, dar inițiativa trebuie să vină din partea Bruxelles-ului. Această schimbare de paradigmă vine pe fondul unei oboseli diplomatice și a unui impas legat de negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, care au fost abandonate de Statele Unite.

