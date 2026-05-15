Euro crește față de leu înainte de weekend: cursul valutar anunțat de BNR pentru vineri

La 15 mai 2026, principalele valute au înregistrat variații importante. Euro (EUR) a fost cotat la 5,2088 lei, în creștere cu 0,0036 lei față de ședința precedentă, ceea ce reprezintă un avans de 0,0692%.

Astfel, pentru ziua de vineri, 15 mai, BNR a stabilit un curs de 5,2088 lei pentru un euro, ușor peste nivelul din ziua anterioară. Joi, moneda europeană a fost cotată la 5,2052 lei, foarte aproape de valoarea de miercuri, când cursul a fost de 5,2056 lei.

Marți, euro a fost evaluat la 5,2103 lei, în scădere cu 0,0119 lei comparativ cu luni. La începutul săptămânii, luni, moneda europeană ajunsese la 5,2222 lei, după o scădere față de nivelul de vineri.

În ultimele săptămâni, cursul euro a înregistrat fluctuații semnificative, pe fondul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură și căderea Guvernului Bolojan.

Pe 8 mai 2026, BNR a anunțat un curs de referință de 5,2364 lei pentru un euro, în scădere față de nivelul record de 5,2661 lei/euro stabilit cu o zi înainte, pe 7 mai. Evoluția din 8 mai a marcat prima corecție după patru ședințe consecutive în care euro a atins maxime istorice în raport cu leul.

În perioada respectivă, euro a avut următoarea evoluție: 5,1417 lei pe 30 aprilie, 5,1998 lei pe 4 mai, 5,2180 lei pe 5 mai și 5,2688 lei pe 6 mai 2026.

