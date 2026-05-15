Prima pagină » Economic » BNR a decis să mențină dobânda-cheie la 6,5%. Care sunt estimările băncii centrale cu privire la evoluția inflației

BNR a decis să mențină dobânda-cheie la 6,5%. Care sunt estimările băncii centrale cu privire la evoluția inflației

BNR a decis să mențină dobânda-cheie la 6,5%. Care sunt estimările băncii centrale cu privire la evoluția inflației
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR), a hotărât, în ședința de vineri, 15 mai, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, conform comunicatului publicat după ședința de politică monetară.

În cadrul celei de-a patra ședințe de politică monetară din acest an, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, a hotărât următoarele:

  • Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an;
  • Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an;
  • Menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu

BNR se așteaptă la o inflație mai ridicată

De asemenea, Banca Națională se așteaptă la o creștere a ratei inflației în perioada următoare, peste nivelurile anticipate în raportul din februarie.

„Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflației va crește în trimestrul II 2026 peste nivelurile previzionate anterior, în principal ca urmare a efectelor anticipate a fi exercitate de scumpirea combustibililor, pe fondul măririi deosebit de ample a cotațiilor petrolului și gazelor naturale în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Acestea se vor suprapune efectelor de bază nefavorabile ce se vor manifesta în același interval pe segmentul energie, dar și influențelor așteptate să vină din liberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici și din eliminarea ulterioară a plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază”, arată BNR.

Inflația a ajuns la aproape 11% în aprilie

Rata inflației a urcat la 10,7% în aprilie, după ce inflația lunară a accelerat din nou, pentru a doua lună la rând, la peste 0,8%. România a avut de altfel cele mai ridicate creșteri lunare ale prețurilor de consum de la începutul anului din regiunea Europei Centrale și de Est.

Sursa: Institutul Național de Statistică

„După opt luni de creștere la valori de peste 9%, în aprilie 2026 inflația anuală atinge pragul de 10,7%. Astfel, în aprilie rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,71%”.

Seriviciile și mărfurile nealimentare din ce în ce mai scumpe

Cele mai recente date, publicate de INS, arată că la alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 21,76%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 14,78%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 12,24%.

„Cele mai mari creșteri de preţuri au fost înregistrate la servicii, 13,04%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,02%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,39%”, mai arată datele INS. 

La capitolul mărfuri nealimentare, cele mai mari creșteri din aprilie s-au menținut la tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 54,18%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în aceasta categorie au mai fost înregistrate la carburanți, benzină cu 22,42% și la motorină cu 32,68%.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Dragoș Pîslaru se laudă singur: „Cererea de plată 4 este pregătită în totalitate de Guvernul Bolojan”. Culmea, guvernul a dat afară conducerea ADR, care are cea mai mare realizare pe cererea 4 de plată din PNRR
20:31
Dragoș Pîslaru se laudă singur: „Cererea de plată 4 este pregătită în totalitate de Guvernul Bolojan”. Culmea, guvernul a dat afară conducerea ADR, care are cea mai mare realizare pe cererea 4 de plată din PNRR
ECONOMIE Ursula von der Leyen, după validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro din PNRR: „Felicitări, România!”
18:28
Ursula von der Leyen, după validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro din PNRR: „Felicitări, România!”
ECONOMIE Dragoş Pîslaru: România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. 15 miliarde de euro penalități
17:08
Dragoş Pîslaru: România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. 15 miliarde de euro penalități
ECONOMIE A șasea zi consecutivă de scădere a euro. Cât a pierdut moneda europeană în fața leului
14:18, 14 May 2026
A șasea zi consecutivă de scădere a euro. Cât a pierdut moneda europeană în fața leului
DEZVĂLUIRI Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
06:00, 14 May 2026
Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
EXCLUSIV Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
05:00, 14 May 2026
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
Mediafax
Vor să trăiască până la 90 de ani în formă maximă! Clinicile unde bogații plătesc mii de euro pentru tinerețe
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Oamenii de știință au transferat cu succes gena longevității și au prelungit durata de viață
CONTROVERSĂ Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
17:17
Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
17:15
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
APĂRARE Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”
17:09
Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”
CONTROVERSĂ După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”
17:01
După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”
FLASH NEWS Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
16:53
Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
VIDEO Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație
16:47
Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație

Cele mai noi

Trimite acest link pe