Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan își recunoaște greșelile făcute în timpul guvernării: „N-am fost în contact cu oamenii”

Ilie Bolojan își recunoaște greșelile făcute în timpul guvernării: „N-am fost în contact cu oamenii”

Olga Borșcevschi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Premierul interimar Ilie Bolojan își recunoaște câteva dintre greșelile făcute în guvernare, dar dă vina pe presiunile cauzate de mai mulți factori. El spune că guvernarea în perioade tensionate vine cu greșeli și decizii dificile, dar susține că executivul a încercat să guverneze „cu respect, fără aroganțe”.

Vezi galeria foto
5 poze

Bolojan vorbește despre promisiuni și pierderea încrederii

Ilie Bolojan a vorbit vineri, la HotSpot, despre dificultățile din timpul guvernării și presiunile din interiorul administrației. El a recunoscut că au existat greșeli și decizii care au provocat nemulțumiri, însă susține că executivul a încercat să guverneze „cu respect” și fără promisiuni imposibil de susținut.

El a mai spus că nu se consideră un „salvator”, însă a declarat că oamenii care conduc au un rol extrem de important atunci când există o perioadă dificilă pentru țară.

„Deci n-am niciun fel de tendință de salvator, dar că ne place, că nu ne place, întotdeauna oamenii vor conta”, a declarat Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul interimar a explicat că multe dintre măsurile adoptate în timpul guvernării sale au fost luate într-un ritm alert, sub presiune și în condiții dificile.

„Să știți că atunci când guvernezi și trebuie să o faci cu rapiditate, în tensiune, în situații în care cei care sunt lângă tine în loc să te ajute te torpilează, nu e ușor și inevitabil poți să faci greșeli”, a explicat el.

Premierul interimar a oferit drept exemplu modificările privind impozitele pe proprietate, despre care spune că au fost corecte ca principiu, dar aplicate prea brusc în unele cazuri.

„Am venit cu aducerea impostelor pe proprietate la o valoare apropiată de cea de piață. A fost o măsură corectă. Dar pe de o parte am crescut valoarea bazei de impozitare în același timp cu anularea unor excepții. Și la clădirile vechi, de exemplu, de peste 50 de ani sau de peste 100 de ani, ambele efecte s-au cumulat și creșterea a fost prea mare (…)Era bine să facem asta, să facem analiza în detaliu. Dar am fost contestați la Curtea Constituțională, a apărut pe final de an și sigur că s-a creat un val de nemulțumire pe bună dreptate”, mai spune Bolojan.

Sursa foto: Mediafax

Măsuri împotriva evaziunii

De asemenea, Ilie Bolojan a vorbit și despre măsurile luate pentru combaterea evaziunii fiscale, în special în domeniul combustibililor și al insolvențelor.

„Am intervenit, de exemplu, pe componenta de insolvențe, pe tot felul de limitări de eșanuare. Dar ce am făcut? Am continuat digitalizarea”, a precizat el.

Potrivit premierului interimar, unele măsuri de digitalizare ar putea crea probleme suplimentare pentru oamenii cu afaceri mici: „Chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice care au diferite business-uri mici. Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocație suplimentară și am primit deja sesizări pe tema asta”.

Premierul Ilie Bolojan sustine o declaratie de presa la sediul Guvernului. Seful Executivului a oferit prima reactie oficiala dupa ce ministrii PSD si-au depus demisiile in masa, joi, 23 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Mi-am propus să discut cu Ministerul de Finanțe”

El precizează că intenționează să discute cu ministrul Finanțelor legat de extinderea sistemului e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice.

„Mi-am propus să discut cu Ministerul de Finanțe să vedem dacă această măsură este, într-adevăr, necesară, dacă combate, într-adevăr, evaziunea sau dacă doar e o formă de birocație în plus”, a precizat el.

Ilie Bolojan (ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

„S-a mers cu frâna de mână trasă”

El a mai declarat că guvernul ar fi putut merge mai departe cu reducerea cheltuielilor și desființarea unor instituții, însă reformele au avansat mai lent decât și-ar fi dorit.

„Puteam face mult mai mult în materie de reduceri de cheltuieri, de desfințări de instituții, dar s-a mers cu frâna de mână trasă”, a afirmat Bolojan.

Totodată, acesta a spus că presiunea funcției l-a ținut departe de contactul direct cu oamenii.

„N-am fost în contact cu oamenii. N-am reușit să mă duc de multe ori în țară, să stau de vorbă cu ei, pentru că presiunile pe această poziție sunt imense, de dimineața până seara”, a adăugat premierul interimar.

Totodată, Bolojan a declarat că executivul a încercat să impună reguli și să evite promisiunile nerealiste.

„Am căutat să nu ne batem joc de banul public, am căutat să stabilim reguli, foarte important asta, să stabilești reguli pe care trebuie să le respecte cu toți, inclusiv noi cei care suntem în guvernare. Am căutat să guvernăm cu respect, fără aroganțe și să ținem cont totuși de situația în care suntem fără a crea așteptări, fără să le spunem oamenilor lucruri care nu pot fi acoperite de bugetul de stat și respectându-i prin tot ceea ce am făcut”, a mai spus premierul interimar.

Bolojan, somat de sindicatul din Guvern, după majorările de la Romgaz. I se cere acordarea sumei unice de 15.000 de lei

Bolojan, somat de sindicatul din Guvern, după majorările de la Romgaz. I se cere acordarea sumei unice de 15.000 de lei

Sursa foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
17:15
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
APĂRARE Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”
17:09
Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”
FLASH NEWS Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
16:53
Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
VIDEO Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație
16:47
Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație
ANCHETĂ Cum ar fi împărțit procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță dreptatea pentru ei și acoliții lor. Influențele incredibile ale celor doi magistrați
15:42
Cum ar fi împărțit procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță dreptatea pentru ei și acoliții lor. Influențele incredibile ale celor doi magistrați
ALERTĂ Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență. Înregistrările care arată cum se intervenea în anchete
14:52
Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență. Înregistrările care arată cum se intervenea în anchete
Mediafax
Vor să trăiască până la 90 de ani în formă maximă! Clinicile unde bogații plătesc mii de euro pentru tinerețe
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Oamenii de știință au transferat cu succes gena longevității și au prelungit durata de viață
SĂNĂTATE O nouă epidemie de Ebola a izbucnit în estul Congo. 65 de morți și sute de cazuri suspecte
17:23
O nouă epidemie de Ebola a izbucnit în estul Congo. 65 de morți și sute de cazuri suspecte
CONTROVERSĂ Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
17:17
Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
CONTROVERSĂ După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”
17:01
După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”
POLITICĂ Nigel Farage descrie donația de 5 milioane de lire drept „recompensă” pentru că a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană
16:40
Nigel Farage descrie donația de 5 milioane de lire drept „recompensă” pentru că a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană
FLASH NEWS Programul SAFE creează locuri de muncă în Germania și Franța, în detrimentul României
16:29
Programul SAFE creează locuri de muncă în Germania și Franța, în detrimentul României
ANUNȚ Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii
16:28
Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe