Bolojan respinge varianta unui guvern tehnocrat cu PSD: "Nu pot să funcționez"

Bolojan a explicat de ce un guvern tehnocrat nu va rezolva, în opinia sa, criza politică dacă PSD rămâne în coaliție. Premierul interimar a transmis că PNL va analiza orice propunere, însă poziția partidului va rămâne de neclintit.

Bolojan: ”Un partid care fuge de răspundere, creează așteptări false și încalcă înțelegerile nu se schimbă de pe o zi pe alta”

Premierul interimar al României a fost întrebat dacă PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat.

„Vom analiza care este propunerea și ce vrea să facă acest guvern. Indiferent dacă ai un guvern tehnocrat și PSD este în interior, nu pot să funcționez”, a spus premierul interimar.

În continuare, Bolojan a explicat și motivele: „Un partid care fuge de răspundere, creează așteptări false și încalcă înțelegerile nu se schimbă de pe o zi pe alta. Acest tip de comportament nu se va schimba peste noapte”, a subliniat Bolojan.

Întrebat dacă vorbește despre PSD în general sau despre PSD condus de Sorin Grindeanu, premierul a răspuns direct: „PSD este astăzi condus de Sorin Grindeanu. Deciziile luate în această perioadă sunt susținute de grupul care conduce partidul”, a spus el.

Guvernul condus de Bolojan a picat după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi. Ce urmează
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți.

Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor în Parlament, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, lucrurile nu se încheie odată cu votul din Parlament. Din contră, începe cea mai complicată etapă. Executivul a intrat în regim interimar, cu puteri limitate, ocupându-se doar de administrarea curentă până la instalarea unui nou guvern.

