Prima pagină » Diverse » (P) A început construcția Centrului de Optică de Mare Putere de la Măgurele, din Ilfov

(P) A început construcția Centrului de Optică de Mare Putere de la Măgurele, din Ilfov

Ioana Zafira
19 dec. 2025, 09:00, Diverse
(P) A început construcția Centrului de Optică de Mare Putere de la Măgurele, din Ilfov

În Ilfov, la Măgurele, a fost realizată o investiție importantă, atât pentru judeţ, cât  și pentru România, spune preşdintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Acesta se referă la construcţia Centrului de Optică de Mare Putere.

Aici vor fi produse componente optice, care vor fi folosite apoi în infrastructura de cercetare sau în alte centre de laseri de mare putere din lume.

„Tot ce vom produce aici la Măgurele va dezvolta domeniile de cercetare și științific din țara noastră, dar și din lume.

Realizăm acest proiect în colaborare cu partenerii japonezi. Și aici subliniez din nou de nevoia de a colabora, de a munci în echipă. Partenerii japonezi ne oferă acces la cele mai avansate tehnologii și ne ajută cu expertiza celor mai buni specialiști din lume.

E un proiect în valoare de 193 de milioane de lei, realizat prin Compania Națională de Investiții. Le mulțumesc tuturor celor implicați pentru munca depusă – vom crea împreună noi oportunități pentru cercetători, ingineri și specialiști români și vom dezvolta aici, la noi acasă, o industrie de înaltă tehnologie”, spunde Hubert Thuma.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Aparatură medicală pentru Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea, cu bani prin PNRR

(P) CJ Ilfov derulează contracte de peste un miliard de lei, prin asociere cu localitățile din județ

Recomandarea video

Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine au fost druizii?
LIVE UPDATE Putin anunţă „Rezultatele anului” într-o conferință de presă maraton. Cum au fost selectate întrebările președintelui rus
11:14
Putin anunţă „Rezultatele anului” într-o conferință de presă maraton. Cum au fost selectate întrebările președintelui rus
ACTUALITATE Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
11:11
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
UTILE Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
11:02
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
FLASH NEWS Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
10:53
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
ACTUALITATE O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon
10:51
O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon

Cele mai noi