(P) A început construcția Centrului de Optică de Mare Putere de la Măgurele, din Ilfov

În Ilfov, la Măgurele, a fost realizată o investiție importantă, atât pentru judeţ, cât și pentru România, spune preşdintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Acesta se referă la construcţia Centrului de Optică de Mare Putere.

Aici vor fi produse componente optice, care vor fi folosite apoi în infrastructura de cercetare sau în alte centre de laseri de mare putere din lume.

„Tot ce vom produce aici la Măgurele va dezvolta domeniile de cercetare și științific din țara noastră, dar și din lume. Realizăm acest proiect în colaborare cu partenerii japonezi. Și aici subliniez din nou de nevoia de a colabora, de a munci în echipă. Partenerii japonezi ne oferă acces la cele mai avansate tehnologii și ne ajută cu expertiza celor mai buni specialiști din lume. E un proiect în valoare de 193 de milioane de lei, realizat prin Compania Națională de Investiții. Le mulțumesc tuturor celor implicați pentru munca depusă – vom crea împreună noi oportunități pentru cercetători, ingineri și specialiști români și vom dezvolta aici, la noi acasă, o industrie de înaltă tehnologie”, spunde Hubert Thuma.

