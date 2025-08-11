(P) Aparatură medicală pentru Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea, cu bani prin PNRR

La Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea au fost livrate zeci de echipamente pentru dotarea ambulatoriului din cadrul unității medicale. Recepția acestora a fost făcută alături de primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, și de managerul Florentina Rudeanu.

Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea a fost dotat cu aparatură nouă. Este vorba despre echipamente pentru specialitățile – cardiologie, gastroenterologie, urologie, neurologie, recuperarea medicală, imagistică, analizoare automate, pediatrie, obstetrică-ginecologie, inclusiv 9 ecografe de ultimă generație.

„Aparatele pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale au ajuns, sunt deja funcționale. Toate au fost achiziționate prin PNRR, vorbim de aproape 18 milioane de lei, bani europeni, TVA inclus. Vă mai punctez două investiții făcute din bugetul Consiliului Judetean Ilfov: am dotat în totalitate cabinetul de ORL al spitalului și am achiziționat un sistem de screening non-invaziv pentru depistarea cancerului mamar. Urmează ca în perioada următoare să fie achiziționate alte 2 echipamente care vor intra în dotarea blocului-operator pentru Oftalmologie – vorbim aici despre fonduri de la bugetul de stat și de la bugetul județean. Spitalul din Buftea tratează pacienti din Ilfov, București, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova”, informează Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov.

