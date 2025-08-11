Prima pagină » Diverse » (P) Aparatură medicală pentru Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea, cu bani prin PNRR

(P) Aparatură medicală pentru Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea, cu bani prin PNRR

Ioana Zafira
11 aug. 2025, 09:00, Diverse
(P) Aparatură medicală pentru Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea, cu bani prin PNRR

La Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea au fost livrate zeci de echipamente pentru dotarea ambulatoriului din cadrul unității medicale. Recepția acestora a fost făcută alături de primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, și de managerul  Florentina Rudeanu.

Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea a fost dotat cu aparatură nouă. Este vorba despre echipamente pentru specialitățile – cardiologie, gastroenterologie, urologie, neurologie, recuperarea medicală, imagistică, analizoare automate, pediatrie, obstetrică-ginecologie, inclusiv 9 ecografe de ultimă generație.

„Aparatele pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale au ajuns, sunt deja funcționale.

Toate au fost achiziționate prin PNRR, vorbim de aproape 18 milioane de lei, bani europeni, TVA inclus.

Vă mai punctez două investiții făcute din bugetul Consiliului Judetean Ilfov: am dotat în totalitate cabinetul de ORL al spitalului și am achiziționat un sistem de screening non-invaziv pentru depistarea cancerului mamar.

Urmează ca în perioada următoare să fie achiziționate alte 2 echipamente care vor intra în dotarea blocului-operator pentru Oftalmologie – vorbim aici despre fonduri de la bugetul de stat și de la bugetul județean.

Spitalul din Buftea tratează pacienti din Ilfov, București, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova”, informează Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Peste 13 000 de ilfoveni, beneficiari ai infrastructurii de apă și canalizare

(P) Consiliul Județean Ilfov înființează un centru destinat copiilor cu dizabilități

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din Republica Moldova
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Anvelope chinezești pe mașină? Avantaje și dezavantaje comparativ cu brandurile consacrate
Descopera.ro
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
Maiaua, inima pâinii țărănești. Rețeta gustului autentic, imposibil de cumpărat din magazin
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică de la Arad
RadioImpuls
HOROSCOP 12 august 2025. Zi decisivă pentru o zodie! Astrele îi pregătesc o surpriză care i-ar putea schimba cursul vieții. Ce o așteaptă și cum se va adapta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Ziua în care s-a născut ultimul membru al dinastiei de Medici
EDUCAȚIE BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele
09:18
BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele
ACTUALITATE Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA
09:12
Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
09:03
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
OPINIE Preşedinte de ţară sau preşedinte de partid?
08:59
Preşedinte de ţară sau preşedinte de partid?
ACTUALITATE Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți
08:52
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți
SĂNĂTATE ENDOMETRIOZA, o boală tot mai frecventă, diagnosticată inclusiv la adolescente de 14 ani. „Aceste cazuri nu mai sunt o excepție”
08:46
ENDOMETRIOZA, o boală tot mai frecventă, diagnosticată inclusiv la adolescente de 14 ani. „Aceste cazuri nu mai sunt o excepție”
Singurul mare RISC al negocierii Trump – Putin din Alaska. Analist: „România este absentă, asta arată felul în care suntem percepuți de parteneri”
ANALIZĂ EXCLUSIV Singurul mare RISC al negocierii Trump – Putin din Alaska. Analist: „România este absentă, asta arată felul în care suntem percepuți de parteneri”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1265. Statele nordice și cele trei țări baltice nu sunt de acord cu negocierile Trump – Putin. Ce soluție propun
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1265. Statele nordice și cele trei țări baltice nu sunt de acord cu negocierile Trump – Putin. Ce soluție propun
MĂRTURII EXCLUSIVE „De ce aș rămâne în România?” POVESTEA emoționantă a unui olimpic medaliat cu aur. Mesaj pentru Daniel David, după tăierea burselor de performanță
„De ce aș rămâne în România?” POVESTEA emoționantă a unui olimpic medaliat cu aur. Mesaj pentru Daniel David, după tăierea burselor de performanță
POLITICĂ Se ascut săbiile în Coaliție/ Sorin Grindeanu le cere luni liderilor din PSD să DECIDĂ în ce condiții mai rămân la guvernare
Se ascut săbiile în Coaliție/ Sorin Grindeanu le cere luni liderilor din PSD să DECIDĂ în ce condiții mai rămân la guvernare
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 675. America, de acord cu planul Israelului de a ocupa complet Fâșia Gaza. „Are dreptul”
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 675. America, de acord cu planul Israelului de a ocupa complet Fâșia Gaza. „Are dreptul”