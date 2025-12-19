Fermierii francezi protestează în fața casei lui Macron din Le Touquet și consideră că amânarea unei decizii până în ianuarie nu este suficientă

Fermierii din cadrul sindicatului FNSEA s-au mobilizat începând cu ora 5:30 dimineața în fața reședinței cuplului Macron din Le Touquet, în Pas-de-Calais, pe fondul nemulțumirii cu privire la acordul UE-Mercosur. Cu toate că președintele francez nu este de acord cu semnarea acestui acord la nivelul Uniunii Europene, fermierii spun că o simplă amânare nu este suficientă.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi seara că semnarea acordului Mercosur va fi amânată până în luna ianuarie. Cu toate acestea, fermierii și producătorii consideră că această măsură nu este suficientă și cer protestatarilor să fie mobilizați în continuare.

Fermierii se opun vehement semnării acestui tratat cu țările din America de Sud, care va permite importul de carne și produse agricole ieftine, produse fără a respecta aceleași standarde ecologice și sanitare stricte din UE.

Emmanuel Macron: Este prea devreme să spunem dacă o amânare va satisface Franța

Principalele țări care se opun tratatului comercial cu America de Sud sunt Franța și Italia. Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că nu știe dacă amânarea obținută în cadrul summitului de ieri în privința acordului UE-Mercosur va fi suficientă pentru a face progrese în ceea ce privește concesiile sau pentru a determina Franța să renunțe la opoziție.

Marine Le Pen, oponentul politic al lui Macron, consideră că întârzierea semnării acestui acord nu va împiedica ratificarea acestuia și, prin urmare, este doar o victorie de scurtă durată pentru președintele francez. Le Pen a mai spus că se îndoiește că Italia se va opune Comisiei Europene în ceea ce privește acest acord comercial. Giorgia Meloni „apără interesele Italiei și, dacă poate negocia ceva pentru Italia, o va face”, a declarat Le Pen, reiterând suspiciunile oficialilor europeni că Italia folosește pur și simplu acordul comercial ca pârghie pentru a negocia mai multe concesii la bugetul pe termen lung al UE.

A obținut Giorgia Meloni o victorie cu Mercosur?

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a fost pusă în fața unei situații dificile. După ce a obținut o victorie în privința amânării acordului Mercosur, aceasta se vede nevoită să facă concesii politice în privința acordului privind folosirea activelor rusești pentru a ajuta Ucraina. „Nu poate pierde atât Mercosur, cât și activele înghețate”, a declarat un oficial european pentru POLITICO.

Oficialul a declarat că între lideri s-a ajuns la un acord pentru a-i acorda prim-ministrului italian Giorgia Meloni trei săptămâni pentru a le vinde fermierilor acordul acasă.

Germania afirmă că Mercosur va fi ratificat până la mijlocul lunii ianuarie

Deși mega-acordul comercial al UE cu Mercosur nu va fi finalizat anul acesta, „pare sigur că va fi semnat la mijlocul lunii ianuarie”, a declarat reporterilor un înalt oficial german – încercând să dea o notă pozitivă la ceea ce este, practic, un eșec pentru cancelarul Friedrich Merz, care insistase pentru semnarea acordului sâmbăta aceasta. Germania este principalul susținător al acestui acord comercial și avertizează că, fără semnarea acestuia, care i-ar stimula economia, nu va mai putea contribui la fel de mult la bugetul Uniunii Europene.

