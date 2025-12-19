Prima pagină » Știri externe » Ambasada SUA la București a publicat raportul anual al lui Trump: Președintele a adus Statele Unite la un nivel istoric de pace, putere și securitate

Ambasada SUA la București a publicat raportul anual al lui Trump: Președintele a adus Statele Unite la un nivel istoric de pace, putere și securitate

19 dec. 2025, 16:02, Știri externe

Ambasada Statelor Unite al București a publicat raportul anual al lui Donald Trump, în care se menționează că președintele american a impus pacea în lume și a readus SUA al un nivel istoric de putere și prosperitate. „Poporul american ar trebui să fie mândru de această administrație și de ceea ce a realizat în doar 11 luni”, se arată în postarea pe Facebook a ambasadei.

Încă de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte, Donald Trump și secretarul de Stat Marco Rubio, Statele Unite au implementat o politică îndrăzneață, de tipul „America First”, axată obținerea unui stat mai sigur, mai puternic și mai prosper, se arată în raportul anual al Departamentului de Stat. 

Printre realizările administrației americane în cele 11 luni de mandat ale lui Donald Trump, sunt menționate: oprirea fluxului de droguri și a migranților în SUA, asigurarea păcii în întreaga lume, convingerea Europei să plătească mai mult pentru apărare sau reorganizarea instituțiilor statului.

Recomandările autorului:

Viktor Orba se teme că folosirea activelor înghețate ale Rusiei va crea un precedent. Premierul Ungariei amenință cu retragerea rezervelor din Belgia

TikTok rezolvă impasul cu SUA și semnează vânzarea a 45% din acțiunile sale către Oracle și Solver Lake, companii deținute de apropiați ai lui Trump

Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Imagini de necrezut. Cămilele merg prin zăpadă, în nordul Arabiei Saudite
16:06
Imagini de necrezut. Cămilele merg prin zăpadă, în nordul Arabiei Saudite
PROTEST Fermierii francezi protestează în fața casei lui Macron din Le Touquet și consideră că amânarea unei decizii până în ianuarie nu este suficientă
15:29
Fermierii francezi protestează în fața casei lui Macron din Le Touquet și consideră că amânarea unei decizii până în ianuarie nu este suficientă
CONTROVERSĂ Viktor Orba se teme că folosirea activelor înghețate ale Rusiei va crea un precedent. Premierul Ungariei amenință cu retragerea rezervelor din Belgia
13:58
Viktor Orba se teme că folosirea activelor înghețate ale Rusiei va crea un precedent. Premierul Ungariei amenință cu retragerea rezervelor din Belgia
EXTERNE Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
13:05
Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
EXTERNE TikTok rezolvă impasul cu SUA și semnează vânzarea a 45% din acțiunile sale către Oracle și Solver Lake, companii deținute de apropiați ai lui Trump
12:10
TikTok rezolvă impasul cu SUA și semnează vânzarea a 45% din acțiunile sale către Oracle și Solver Lake, companii deținute de apropiați ai lui Trump
LIVE 🚨 Putin anunţă „Rezultatele anului”. Rusia nu va ataca Europa, susține președintele rus „Asta este absurd“. Ce mesaj i-a transmis șefului NATO
11:14
🚨 Putin anunţă „Rezultatele anului”. Rusia nu va ataca Europa, susține președintele rus „Asta este absurd“. Ce mesaj i-a transmis șefului NATO
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
„Apogeul extincției” este aproape: Pământul va pierde 3.000 de ghețari pe an

Cele mai noi