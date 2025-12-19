Prima pagină » Actualitate » Bani în plus la pensie în 2026. Pensionarii care se vor bucura de venituri mai mari de anul viitor

Bani în plus la pensie în 2026. Pensionarii care se vor bucura de venituri mai mari de anul viitor

19 dec. 2025, 15:50, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Anul 2026 se conturează ca fiind unul dificil pentru o parte important a pensionarilor, în contextul în care punctul de pensie a fost înghețat prin primul pachet de măsuri fiscale asumat de Guvernul Bolojan.

Însă chiar și așa, autoritățile vorbesc despre posibilitatea continuării unor forme de sprijin pentru cei mai vulnerabili dintre seniori, puternic afectați de creșterea prețurilor, iar discuțiile vizează acordarea unor ajutoare punctuale, asemănătoare cu cele din 2025.

Deși decizia de înghețare a punctului de pensie a fost deja luată, subiectul protejării pensionărilor cu venituri mici rămâne pe agenda publică. Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că, în pofida constrângerilor bugetare, există o preocupare constantă pentru identificarea unor soluții dedicate pentru cei mai afectați bugetari.

Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie”, a declarat ministrul Muncii, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Declarația vine într-un context economic dificil, cu de scumpiri succesive, care au pus o presiune semnificativă pe bugetele pensionarilor cu venituri reduse. Tocmai de asta, autoritățile iau în calcul menținerea unor ajutoare financiare acordate punctuale, ră să modifice nivelul pensiilor.

Astfel, una dintre variantele analizate este acordarea unui ajutor financiar de tip „one-off”, destinat exclusiv pensionarilor cu pensii mici. Ministrul Muncii a spus că poziția instituției pe care o conduce este clară în privința priorităților sociale.

Dispoziția Ministerului Muncii este trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a mai declarat Florin Manole, la Antena 3 CNN.

Pragul de 2.574 de lei a fost utilizat și în 2025 pentru stabilirea beneficiarilor ajutorului financiar acordat de stat, iar discuțiile actuale pornesc de la experiența deja aplicată în cursul anului. Fără să fie anunțată o decizie finală pentru 2026, mesajul transmis de autorități arată o continuitate a preocupării pentru pensionarii vulnerabili.

Cum s-au acordat ajutoarele în 2025

Modelul de sprijin analizat pentru anul viitor are la bază măsurile adoptate în 2025. La data de 13 martie 2025, Guvernul a aprobat ajutoarele „one-off” destinate pensionarilor cu venituri reduse, sprijinul financiar fiind stabilit la 800 de lei, fiind acordați în două tranșe egale.

Fostul premier Marcel Ciolacu anunța, la momentul respectiv:

„Am finalizat legislația necesară pentru a acorda ajutorul financiar de 800 de lei pentru cei 2,5 milioane de pensionari cu venituri de până la 2.574 de lei. Aprobăm azi acest proiect astfel încât pensionarii cu venituri reduse să primească prima tranșă din bani în luna viitoare, înaintea sărbătorilor pascale”.

Potrivit notei de fundamentare a actului normativ aprobat de Guvern, ajutorul a fost împărțit în două tranșe egale, fiecare în valoare de 400 de lei, care au fost acordate în luna aprilie 2025, respectiv în luna decembrie 2025. Formula este acum punctul de referință pentru discuțiile în ce privește eventuale măsuri similare în 2026, în condițiile în care pensiile rămân înghețate.

Cele mai noi