Imagini de necrezut. Cămilele merg prin zăpadă, în nordul Arabiei Saudite

Spectacol cu zăpadă în deșert. Ninsorile din nordul Arabiei Saudite au devenit virale pe rețelele de socializare și i-au pus gânduri pe utilizatori.

Zăpada a acoperit recent podișul Trojena și părți din regiunea Tabuk, transformând munții, de obicei accidentați și înconjurați de deșert, într-un peisaj spectaculos de iarnă. Imaginile care au atras cel mai mult atenția au fost cele cu un grup de cămile, rămase parcă încremenite în mijlocul pustiului nins.

Potrivit unui raport al Saudi Gazette, muntele Jabal Al-Lawz din regiunea Tabuk a fost lovit, miercuri, de ninsori abundente, însoțite de ceață densă și vânturi puternice. Temperaturile din zonă au scăzut brusc, ajungând la minus 4 grade Celsius.

În munții Trojena au căzut și ninsori, însoțite de precipitații ușoare până la moderate. Au fost semnalate precipitații în mai multe centre, printre care Bi’r bin Hirmas, Al-Uyaynah, Halat Ammar și Shigry, precum și în zonele învecinate.

Un alt videoclip cu acest fenomen meteorologic neobișnuit a devenit viral pe rețelele de socializare. Clipul a fost distribuit inițial pe Instagram de utilizatorul Omar Alnauimi, cunoscut sub numele de @storm_ae, cu legenda: „Un eveniment rar, ninge puternic în Arabia Saudită”.

Aceasta nu este prima dată când se înregistrează ninsori în Regat. În timp ce o mare parte din Arabia Saudită este cunoscută pentru temperaturile toride, regiunea nordică Tabuk se confruntă, în mod regulat, cu ninsori datorită altitudinii sale de peste 2.600 de metri deasupra nivelului mării.

În orașul Tabuk din Arabia Saudită ninge anual, dar în orașul Hail nu a mai nins de aproximativ 50 de ani. Așa că oamenii au fost uimiți că Hail a nins din nou.

Iernile răcoroase din Tabuk au transformat-o într-o atracție sezonieră pentru turiști, în special din țările Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC), care o vizitează anual pentru a admira spectacolul rar al zăpezii în deșert.

