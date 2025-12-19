Peste 1.500 de porci de la o fermă din Mehedinţi au fost sacrificaţi, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană

Peste 1.500 de porci au fost sacrificaţi şi îngropaţi, după ce la o fermă din judeţul Mehedinţi a fost depistat un focar de pestă. Până în acest moment, 100 de porci au murit din cauza bolii. Animalele aveau între 50 şi 120 de kilograme.

Alin Isuf, Prefectul județului Mehedinți, s-a deplasat la operatorul economic de pe raza comunei Devesel pentru a se asigura că sunt respectate toate măsurile stabilite în cadrul Planului de măsuri pentru combaterea focarului, aprobat de membrii Unității Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor, în cadrul unei ședințe extraordinare, în cursul zilei de joi, 18 decembrie.

„Prezența la fața locului a avut ca scop verificarea modului în care autoritățile sanitare veterinare și operatorul economic aplică măsurile de izolare, dezinfecție și monitorizare a zonei, astfel încât să fie prevenită extinderea acestui virus periculos în alte exploatații sau localități din județ. Prefectul a cerut maximă responsabilitate din partea tuturor instituțiilor implicate și a subliniat importanța unei comunicări eficiente cu populația, prin intermediul medicilor veterinari, în vederea informării corecte și a sprijinirii măsurilor de prevenție„, se arată intr-un comunicat al Prefecturii Mehedinți.

Pesta porcină este o boală virala foarte contagioasă care afectează porcii domestici si salbatici. Boala nu prezinta pericol pentru sanatatea umana, însă poate să cauzeze pagube semnificative industriei porcine din regiunea infectată. Virusul responsabil pentru pesta porcină este un virus ARN din familia Asfarviridae, iar simptomele pestei porcine pot fi diferite, dar pot include febra ridicată, letargie, hemoragii interne și externe, pierderea poftei de mancare, roseata a pielii si a urechilor și poate duce chiar la decesul porcilor care sunt infectați.

