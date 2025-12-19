Prima pagină » Actualitate » Peste 1.500 de porci de la o fermă din Mehedinţi au fost sacrificaţi, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană

Peste 1.500 de porci de la o fermă din Mehedinţi au fost sacrificaţi, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană

19 dec. 2025, 15:43, Actualitate

Peste 1.500 de porci au fost sacrificaţi şi îngropaţi, după ce la o fermă din judeţul Mehedinţi a fost depistat un focar de pestă. Până în acest moment, 100 de porci au murit din cauza bolii. Animalele aveau între 50 şi 120 de kilograme.

Peste 1500 de porci de la o fermă din Mehedinţi au fost sacrificaţi

Alin Isuf, Prefectul județului Mehedinți, s-a deplasat la operatorul economic de pe raza comunei Devesel pentru a se asigura că sunt respectate toate măsurile stabilite în cadrul Planului de măsuri pentru combaterea focarului, aprobat de membrii Unității Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor, în cadrul unei ședințe extraordinare, în cursul zilei de joi, 18 decembrie.

„Prezența la fața locului a avut ca scop verificarea modului în care autoritățile sanitare veterinare și operatorul economic aplică măsurile de izolare, dezinfecție și monitorizare a zonei, astfel încât să fie prevenită extinderea acestui virus periculos în alte exploatații sau localități din județ. Prefectul a cerut maximă responsabilitate din partea tuturor instituțiilor implicate și a subliniat importanța unei comunicări eficiente cu populația, prin intermediul medicilor veterinari, în vederea informării corecte și a sprijinirii măsurilor de prevenție„, se arată intr-un comunicat al Prefecturii Mehedinți.

Pesta porcină este o boală virala foarte contagioasă care afectează porcii domestici si salbatici. Boala nu prezinta pericol pentru sanatatea umana, însă poate să cauzeze pagube semnificative industriei porcine din regiunea infectată. Virusul responsabil pentru pesta porcină este un virus ARN din familia Asfarviridae, iar simptomele pestei porcine pot fi diferite, dar pot include febra ridicată, letargie, hemoragii interne și externe, pierderea poftei de mancare, roseata a pielii si a urechilor și poate duce chiar la decesul porcilor care sunt infectați.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator

Pesta porcină lovește de Crăciun. Cinci focare la granița de Vest, trei încă active

Recomandarea video

Citește și

MEDIA ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, își continuă demersurile de implementare a unei strategii integrate de dezvoltare
16:02
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, își continuă demersurile de implementare a unei strategii integrate de dezvoltare
ULTIMA ORĂ Ce prevede proiectul de creștere a salariului minim. Ministerul Muncii a publicat documentul
15:03
Ce prevede proiectul de creștere a salariului minim. Ministerul Muncii a publicat documentul
ACTUALITATE Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
14:39
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
POLITICĂ Ciprian Ciucu își depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general al Capitalei. Anunțul a fost făcut cu doar patru ore înainte de ceremonie
14:12
Ciprian Ciucu își depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general al Capitalei. Anunțul a fost făcut cu doar patru ore înainte de ceremonie
POLITICĂ Adio „punți” de zile libere pentru bugetari? Cum vrea Bolojan să taie zilele libere dintre sărbători
13:56
Adio „punți” de zile libere pentru bugetari? Cum vrea Bolojan să taie zilele libere dintre sărbători
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
„Apogeul extincției” este aproape: Pământul va pierde 3.000 de ghețari pe an
INEDIT Imagini de necrezut. Cămilele merg prin zăpadă, în nordul Arabiei Saudite
16:06
Imagini de necrezut. Cămilele merg prin zăpadă, în nordul Arabiei Saudite
EXTERNE Ambasada SUA la București a publicat raportul anual al lui Trump: Președintele a adus Statele Unite la un nivel istoric de pace, putere și securitate
16:02
Ambasada SUA la București a publicat raportul anual al lui Trump: Președintele a adus Statele Unite la un nivel istoric de pace, putere și securitate
PROTEST Fermierii francezi protestează în fața casei lui Macron din Le Touquet și consideră că amânarea unei decizii până în ianuarie nu este suficientă
15:29
Fermierii francezi protestează în fața casei lui Macron din Le Touquet și consideră că amânarea unei decizii până în ianuarie nu este suficientă
HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2025. Leii își urmăresc atent obiectivele
15:00
Horoscop 20 decembrie 2025. Leii își urmăresc atent obiectivele
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu îl pune la punct pe Bolojan, după ce a impus sancțiuni pentru încălcarea protocolului: „Nu știu ce avea în cap”
14:28
Sorin Grindeanu îl pune la punct pe Bolojan, după ce a impus sancțiuni pentru încălcarea protocolului: „Nu știu ce avea în cap”
Guvernul multinaționalelor! Românii, cocoșați de taxe și impozite, se pregătesc de cele mai sărace sărbători. Companiile primesc un cadou nesperat pe final de an: Bolojan le înjumătățește impozitul
14:21
Guvernul multinaționalelor! Românii, cocoșați de taxe și impozite, se pregătesc de cele mai sărace sărbători. Companiile primesc un cadou nesperat pe final de an: Bolojan le înjumătățește impozitul

Cele mai noi